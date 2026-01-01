Киър Стармър произнесе последната си реч като министър-председател, преди да се отправи към Бъкингамския дворец, където официално ще подаде оставката си на крал Чарлз III. Така ще бъде проправен пътят за встъпването в длъжност на новия лидер на Лейбъристката партия Анди Бърнам, който беше избран начело на партията миналата седмица.

Стармър напуска поста само две години след убедителната изборна победа на лейбъристите. С неговото оттегляне Бърнам ще стане седмият министър-председател на Великобритания за последното десетилетие.

Очаква се по-късно днес кралят официално да покани 56-годишния Бърнам да състави ново правителство. В първото си обръщение от „Даунинг стрийт“ 10 той вероятно ще представи визията си за „по-стабилно и отговорно управление“ и ще обяви първите назначения в кабинета.

Още преди встъпването му в длъжност обаче започнаха спекулации за състава на новото правителство. Част от лявото крило на Лейбъристката партия настоява Ед Милибанд да стане финансов министър, въпреки опасенията на представители на бизнеса и умереното крило на партията. Сред обсъжданите имена е и Шабана Махмуд, която според някои анализатори би могла да получи ключов министерски пост с цел успокояване на финансовите пазари.

Назначаването на Бърнам без провеждането на общи избори предизвика и политически критики. Опонентите му настояват, че новият премиер няма пряк мандат от избирателите, а социологически проучвания показват, че извън традиционната му политическа база в Северна Англия мнозина поставят под въпрос легитимността на неговото управление.

Последната реч на Стармър

Преди да напусне „Даунинг стрийт“ 10 за последен път, Киър Стармър благодари на британските граждани за доверието, което са му гласували.

„Благодаря на британския народ за възможността да служа. Тръгвам си с достойнство, с усмивка и с гордост от всичко, което постигнахме заедно“, заяви той.

След края на речта си Стармър прегърна съпругата си Виктория и бившия финансов министър Рейчъл Рийвс, преди двамата със съпругата му да отпътуват към Бъкингамския дворец.

В словото си той направи равносметка на управлението си.

„Работата ми е свършена. За шест години и половина изведох Лейбъристката партия от историческото поражение през 2019 г., преобразих я и я доведох до победа на изборите през 2024 г. За мен беше честта на живота ми да служа на Великобритания като министър-председател“, каза Стармър.

Той допълни, че ще запази най-вече спомена за хората, които ежедневно служат на страната с „решителност, смелост и почтеност“.

Един от най-кратките премиерски мандати

Мандатът на Киър Стармър продължи едва 745 дни, което го нарежда сред най-кратките министър-председателски управления в съвременната британска история. По-кратко са управлявали единствено Лиз Тръс и Риши Сунак.

За сравнение, Тереза Мей остана на поста 1106 дни, а Дейвид Камерън, Джон Мейджър и Маргарет Тачър управляваха значително по-дълго. Сред лейбъристките премиери най-дълъг остава мандатът на Тони Блеър, който беше начело на британското правителство повече от десет години.