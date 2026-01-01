Анди Бърнам представя план за мащабна децентрализация в първата си ключова реч след завръщането си в парламентаВ първата си голяма реч след завръщането си в Уестминстър депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнам ще представи амбициозен план за децентрализация, който според него ще даде на Великобритания „предпазителя, от който се нуждае“.

Бившият кмет на Голям Манчестър ще изложи визията си за най-мащабното прехвърляне на власт от Уайтхол към регионите в съвременната история на страната. В речта си в Манчестър той ще настоява повече решения да се вземат на местно ниво, вместо в централната власт в Лондон.

Сред основните му предложения е създаването на структура, наречена „№10 Север“, която да бъде базирана в Манчестър и да координира икономическата политика за Северна Англия.

Обръщението идва само седмица след като Бърнам положи клетва като депутат, след победата си на изборите в избирателния район Мейкърфийлд.

Акцент върху младите хора, които не учат и не работят

В речта си Бърнам ще обърне специално внимание на проблема с т.нар. NEETs – млади хора, които не учат, не работят и не участват в програми за професионално обучение.

Той ще предложи мащабна реформа на образователната система, която да осигури повече възможности за професионално развитие и квалификация, вместо основният акцент да бъде поставен върху университетското образование.

Предложенията са в отговор на доклада „Милбърн“, според който близо един милион британци на възраст между 16 и 24 години не са ангажирани с образование, заетост или обучение.

Възможни промени в кабинета

Междувременно Бърнам продължава консултациите за състава на бъдещия си кабинет. Според британски медии финансовият министър Рейчъл Рийвс вероятно няма да запази поста си, а сред потенциалните ѝ наследници се споменават вътрешният министър Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд.

Нови имиграционни реформи

По-късно тази седмица вътрешният министър Шабана Махмуд ще представи нов Закон за имиграцията и убежището, насочен към ускоряване на процедурите по разглеждане на молбите за убежище.

Една от основните промени предвижда създаването на независим орган за разглеждане на жалби, съставен от професионално обучени и независимо назначени членове, по модел, сходен с този на магистратите.

Според правителството реформата ще увеличи капацитета на системата, ще съкрати сроковете за разглеждане на делата и ще позволи по-бързо извеждане на лица с окончателно отхвърлени молби за убежище и чуждестранни граждани, осъдени за тежки престъпления.

Законопроектът предвижда и въвеждането на единна процедура за обжалване, която да ограничи възможността кандидатите за убежище да подават последователни нови искания с цел забавяне на депортирането.