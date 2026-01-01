Българската социалистическа партия последователно се противопоставя на войната като средство за решаване на международни спорове. Наш принцип е, че употребата на сила извън рамките на международното право не може и не бива да бъде подкрепяна по никакъв начин. Убедени сме, че трайните решения могат да бъдат постигнати единствено чрез дипломация и сътрудничество в рамките на легитимните международни организации. Това се казва в позиция на БСП.

Официално: Правителството предлага на НС да одобри американско военно присъствие в Безмер

От партията изразяват несъгласие с проекта на решение, внесен от Министерския съвет в Народното събрание, за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток и призовават народните представители да го отхвърлят.

Радев: САЩ поискаха да разположат самолети на летище „Безмер“ за операциите им в Близкия изток (ВИДЕО)

"Обратното би означавало участие на страната ни във военен конфликт". Както отбелязахме в позицията на Изпълнителното бюро на БСП от 6 юни 2026 г., за нас е от първостепенно значение България да не бъде въвличана под каквато и да е форма във войни и да не се допускат рискове държавата ни да бъде разглеждана като обект на военни действия. Считаме това за основен приоритет на всяко българско правителство и за най-ясен израз на националния ни интерес, пишат още от БСП.