В борбата с пожарите във Варненска област вече ще бъдат използвани и дронове, съобщиха от Областния информационен център (ОИЦ) в крайморския град. Модерното оборудване е осигурено по проект на стойност 426 150 евро по програма „Развитие на човешките ресурси“.

От ОИЦ уточниха, че бенефициент на проекта е Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна. Той трябва да приключи през април 2028 г.

Пожарните служби ще получат модерна техника и обучения по проект за 7 млн. евро

Оборудването е разпределено между всички общини в региона. Пожарникарите и доброволците са получили дронове за наблюдение, термокамери, термобинокли, моторни телескопични резачки, автономни електрически резачки с батерии, мегафони, компютърно оборудване и др. В рамките на проекта са предвидени ремонт и оборудване на учебните аудитории на регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна и в Провадия. Планирано е и провеждане на информационна кампания за набиране на доброволци. Те ще могат да участват в обучения за придобиване на практически умения как да действат при кризи и да работят с новото високотехнологично оборудване.

Може би около 90 процента от произшествията през пожароопасния сезон са предизвикани от човешка намеса, каза днес директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на население“ във Варна старши комисар Стоян Стоянов. Той уточни, че става въпрос за изхвърлени недогорели фасове, палене на огньове в дворовете, нещо, което категорично е забранено в пожароопасния сезон.

Стоянов съобщи, че от вчера е започнала съвместна кампания на варненската дирекция с Радио Варна „Лято без пламъци“. В нея участват представители на пожарната, както и деца от школа „Огнеборец“. „Основната идея на тази кампания е превантивна с цел намаляване на човешкия фактор за предизвикване на произшествия, които са основно от открит тип, в близост до горски територии и до житни масиви, както и до по-големи открити площи“, коментира Стоянов.

Той съобщи още, че в момента се работи по съвместен проект с Министерството на труда и социалната политика. „Нашата регионална дирекция като бенефициент, заедно с всички общини в областта, получихме и предстои да получим оборудване, което ще повиши нашата ефективност и готовност за справяне с пожари основно от открит тип, както и нашата съвместна координация и дейност с доброволните формирования в региона“, каза още комисарят.

По думите му пожарната е получила дронове, термокамери, бинокли, храсторези, резачки, фенери и друго разнообразно оборудване. Предстои да бъдат направени и ремонти на два учебни кабинета, както и занятия с доброволните формирования. Според него това ще повиши и повишава готовността на дирекцията и работата при възникналите произшествия.

Старши комисар Стоянов показа и музея на пожарното дело в Регионалната дирекция. В експозицията са представени униформи, оборудване, снимки, проследяващи над 140-годишната история на пожарното дело в града.