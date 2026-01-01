Жена на 51 г. и дъщеря ѝ на 16 г. пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Майката е с изгаряния по цялото тяло, а дъщерята е с обгазяване. И двете са откарани в болница. В 11:13 часа в неделя в Оперативния център на пожарната в Пловдив е получен сигнал за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент в града. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара.

Десетки пожари за 24 часа: трима пострадали при инциденти в страната

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: пет в жилищни сгради; четири в спомагателни постройки; пет в транспортни средства; два в селското стопанство; един в съоръжение на открито, и три други.

Без нанесени материални щети са възникнали 98 пожара - 53 в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища; 32 в отпадъци; както и 10 други.

Мъж е в болница след взрив на газова бутилка в Пловдив

Извършени са 83 спасителни дейности и помощни операции, от които: четири при катастрофи в транспортни средства; две при инциденти с опасни вещества; един при промишлена авария; 75 за оказване на техническа помощ, от тях 29 за отстраняване на опасни предмети, четири за спасяване на животни, 10 за оказване съдействие на граждани, 22 за отводняване, четири за оказване на съдействие ва други структури и ведомства, и една операция за оказване помощ на пострадал под повърхността на воден басейн.

Подадените лъжливи повиквания към пожарните в страната през изминалото денонощие са 13.