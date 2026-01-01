Докато протестиращи се събраха в различни части на Украйна за пореден ден срещу отстраняването на реформаторски настроен министър на отбраната, президентът Володимир Зеленски се изправи пред една от най-неотложните политически кризи от началото на руската инвазия.

Петият ден на демонстрациите – най-продължителните протести досега и първите, пряко свързани с управлението на войната – бяха предизвикани от уволнението на популярния министър на отбраната Михайло Феодоров. Той беше отстранен при правителствена рокада след поредица от конфликти с висшето военно командване.

Стотици хора се събират в столицата Киев от миналата седмица, като носят импровизирани картонени плакати и пеят украинския химн, въпреки че Русия продължава с нощните въздушни атаки.

„Това ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Ще приключи, когато президентът ни даде отговор“, заяви протестиращата Ирина Костюк пред АФП.

Докато гневът сред младите демонстранти в Киев не показва признаци на отслабване, Зеленски се опитва да намери решение, което да удовлетвори всички страни и да предотврати разделения на фона на продължаващата война.

В продължение на дни той провежда срещи с най-близките си съветници и военното ръководство.

Според украински медии и анализатори сред обсъжданите въпроси са евентуалното връщане на Фьодоров на поста и бъдещето на командващия украинската армия Олександър Сирски, който е подложен на натиск.

Говорител на президентството заяви, че решение не се очаква в понеделник.

„Сирски вън“

„Ситуацията безспорно е сериозна. Виждаме как списъкът с исканията нараства“, заяви Олександър Салиженко, експерт от движението „Чесно“.

Протестите започнаха спонтанно в четвъртък сутринта в подкрепа на Феодоров – млад технологичен министър, чиито усилия за модернизиране на армията често го поставяха в конфликт с военното ръководство.

На последвала остра пресконференция Феодоров заяви, че Сирски е поставил ултиматум на Зеленски, за да бъде организирано неговото отстраняване.

Заместник-командващият военновъздушните сили подаде оставка в подкрепа на Феодоров, а висшият командир Михайло Драпати също разкритикува решението.

Феодоров от своя страна призова за отстраняването на Сирски, а негови поддръжници организираха кампании в социалните мрежи и по улиците, като все по-често скандираха „Сирски вън“.

„Сирски е касапин... Той предпочита да води боеве с жива сила, вместо с дронове“, заяви протестиращата Виктория Осипенко.

„Сирски се превърна в заложник на ситуацията“, коментира анализаторът Анатолий Октисюк.

„Колкото по-дълго Зеленски оставя Сирски на поста, толкова по-дълбок става социалният и политическият конфликт", добави той.

Европейските съюзници на Украйна също са обезпокоени.

Опозиционният депутат Соломия Бобровска, член на парламентарната комисия по отбрана, заяви, че се провеждат срещи за обсъждане на евентуален наследник на Сирски, но предупреди, че ситуацията се променя бързо.

„Да решим това заедно“

През последните дни Зеленски провежда поредица от срещи с военното ръководство и призова за „единство“.

„Той търси вариант, който да покаже промяна във военното ръководство, но същевременно да запази фигура, сходна на Сирски – лоялна, без политически амбиции и уважавана от армията“, заяви политическият анализатор Владимир Фесенко.

Натискът се засилва и заради недоволството сред част от военните.

„Особено болезнено е да чуем категорични оценки от хора, които никога не са издавали бойни заповеди и не са носили отговорност за живота на военнослужещи“, заяви командирът Олег Апостол.

Дори да бъде постигнат компромис за бъдещето на командващия армията, въпросът с Фьодоров остава сложен.

Кризата превърна бившия министър в символ на протестиращите и в лице на призивите за реформи в

„Ситуацията по улиците започва да става нездравословна“, заяви депутатът Бобровска.

„Президентъв въоръжените сили.

ът и Фьодоров трябва да намерят начин да решат това заедно.“