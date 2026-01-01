Европейската агенция по лекарствата (EMA) ще разгледа заявление за одобрение на експериментална ваксина срещу лаймска болест – най-разпространеното заболяване, пренасяно от кърлежи в света, съобщиха разработчиците ѝ Pfizer и френско-швейцарската компания Valneva.

По данни на компаниите клиничните изпитвания са показали около 70% ефективност на ваксината при хора на възраст над пет години. Към момента няма одобрена ваксина срещу лаймска болест.

Въпреки незадоволителните резултати от изпитване по-рано тази година, EMA е приела за разглеждане заявлението за ваксината, обозначена като PF-07307405.

Лаймската болест рядко води до смърт, но може да причини обриви и грипоподобни симптоми след ухапване от заразен кърлеж. В някои случаи заболяването може да доведе и до неврологични усложнения, предаде АФП.

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„Смятаме, че ваксинацията има потенциала да осигури важен допълнителен слой защита срещу това инвалидизиращо заболяване“, заяви главният директор на Pfizer по ваксините Аналиеса Андерсън.

Проучване от 2022 г. установи, че над 14% от населението на света е преболедувало лаймска болест. Учените предупреждават, че разпространението на заболяването може да се увеличи заради климатичните промени и свързаните с тях промени в условията, благоприятстващи активността на кърлежите.

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Според главния изпълнителен директор на Valneva Томас Лингелбах приемането на заявлението от EMA е важен етап, особено предвид факта, че над 200 милиона души живеят в райони с риск от лаймска болест в Европа.

Новината се отрази и на пазарите. Акциите на Valneva поскъпнаха с близо 16% в началото на търговията на Парижката фондова борса.