С началото на хубавото време и честите разходки на открито се увеличават и рисковете от ухапвания от кърлежи, комари, както и от заразяване с летни вируси. След обилните дъждове през последните дни специалистите напомнят, че ефективността на пръскането на зелените площи намалява и е необходима нова третировка. Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков обяснява в ефира на "Събуди се" по NOVA, че макар да няма осезаем ръст на пациентите, търсещи помощ заради ухапване от кърлеж в сравнение с минали години, бдителността трябва да остане висока.



По думите на Вълков най-известната инфекция, предавана от кърлежи, е лаймската болест. Заболяването протича в три стадия. Първият се характеризира с появата на типично петно – мигриращ еритем. „Той представлява мишеноподобен обрив. Понякога дори самият кърлеж още е на мястото на ухапването и около него вече се оформя характерният обрив. Обривът може да се появи от няколко дни до седмица след ухапването и да изчезне бързо или да се задържи седмици наред, като размерът му варира от няколко до 30-40 сантиметра”, обяснява доц. Вълков

Специалистът успокоява, че не всяко ухапване означава автоматично заразяване. За разлика от марсилската треска, при която инфекцията може да се предаде почти веднага, при лаймската болест има правопропорционална зависимост от времето на престоя на кърлежа. „Една такава ефективна трансмисия изисква време – от порядъка на 15 до 20 часа. Тоест, дори самият кърлеж 100% да е носител на борелия, ако е бил впит само час-два, той няма технологичното време да я предаде”, категоричен е лекарят.

С повишаването на температурите започва и сезонът на летните чревни инфекции. Доц. Вълков отбелязва, че спектърът на вирусите не се е променил спрямо миналата година. Зачестяват случаите на ентеровируси – голяма група, която се реплицира изключително добре в лигавицата на стомашно-чревния тракт.

Макар ентеровирусите да предизвикват гастроентерит, лекарят уточнява, че клиниката им далеч не е толкова тежка в сравнение с ротавирусите при децата или норовирусите. „При тях лигавицата на червата е по-скоро входна врата за друг тип оплаквания, а стомашно-чревните симптоми не са водещи”, обяснява инфекционистът.