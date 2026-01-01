Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси отново индонезийския остров Суматра днес, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Франс прес.

Трусът удари броени часове, след като тази страна в Югоизточна Азия вече бе разтърсена от друго силно земетресение.

БТА

Епицентърът на новия трус е бил край град Пематангсиантар, в индонезийската провинция Северна Суматра, на 126 км югоизточно от столицата на провинцията Медан.

Силно земетресение в Индонезия взе жертви

Най-малко 38 души загинаха тази сутрин, след като земен трус с магнитуд 7,7 удари Източна Индонезия.

На обширния индонезийски архипелаг често има земетресения и вулканична дейност заради разположението му на Тихоокеанския огнен пръстен, най-сеизмичният район на Земята.

БТА