От 15 до 31 август /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ в участъка между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Ген. Климент Бояджиев“. Движението по бул. „Владимир Вазов“ от ул.“Станислав Доспевски“ до ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ се извършва двупосочно от северното с преход към южното пътно платно в посочения участък.

Въвежда се следната временна организация на обществения транспорт:



- Маршрутите на тролейбусни линии № 1 и 3 се скъсяват до Пътностроителна техника (крайна станция на автобусна линия № 100), както следва:



• в посока Пътностроителна техника: съответно от Пета градска болница и УМБАЛ Св. Анна-ухо до спирка „Ул. Витиня“ на бул. „Владимир Вазов“, надясно по локалното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ и наляво по ул. „Бесарабия“ до спирка „Пътностроителна техника“, съществуваща за автобусна линия № 100 - крайна и начална;



• в посока съответно Пета градска болница и УМБАЛ Св. Анна-ухо: от спирка „Пътностроителна техника“ наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и надясно по бул. „Владимир Вазов“ по маршрутите.

В променения участък тролейбусите спират на спирки:



• „Ул. Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, съществуваща за автобусна линия № 100;

• „Пътностроителна техника“ - крайна и начална;

• „Ул. Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“ преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, съществуваща за автобусна линия № 100.

► Възстановят се постоянните маршрути на автобусни линии № 12 (112), 14, 78, 119, 120 и нощната автобусна линия N3.

► Разкрива се нова спирка „Ул. Станислав Доспевски“ на бул. „Владимир Вазов“.

► Временната автобусна линия 1ТБ се закрива.