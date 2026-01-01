Бургас – градът домакин на „Евровизия 2027“. Освен подготовката на залата, предстои и цялата атмосфера около конкурса да завладее града. Какви събития ще съпътстват „Евровизия“, как Бургас ще посрещне хилядите гости през май догодина и какви са обществените реакции.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

Ще направим всичко възможно всички да запомнят "Евровизия 2027" и за България да се говори много години, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

БНТ

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Вълнувам се много. Изключително голям успех за целия регион, не само за Бургас. Започваме работа още от днес, времето за нас е малко. Бургас е любов, усмивки, гостоприемство и море. Ще направим всичко възможно всички да запомнят това събитие и за България да се говори много дълги години. Бургас има добра свързаност и съм убеден, че ще се справим."

„Bangaranga“ звучи из Бургас след избора на града за домакин на „Евровизия“

За конкурса за град домакин на "Евровизия 2027" и мястото, където ще се проведе тя кметът на Бургас коментира:

"Апликационната форма беше повече от 80 страници, с много допълнения, таблици, скици и диаграми. Основното е спортната зала „Арена Бургас“. Това е най-новопостроената зала в България. Когато я изграждахме, бяхме предвидили освен мащабни спортни събития в нея да се случват и музикални събития. И заради това ние сме в една идея по-добре подготвени. Но въпреки това, когато говорихме с експертите на EBU по отношение на озвучаване, акустика и вътрешна логистика на залата, се оказва, че има доста неща, които трябва да бъдат допълнени. Включително ще увеличим и творческата вместимост на залата, защото фокус и център на това най-голямо музикално събитие в света е сцената. Стотици милиони ще наблюдават това събитие. И ние трябва да направим така, че технически да няма никакъв проблем по отношение на излъчването. Ще действаме много активно, голям екип ще се включи. Много разчитаме на БНТ, защото БНТ за нас е институцията, която ще ни насочва кое е добре, как да се случи.", каза Димитър Николов, пред обществената телевизия.

Диана Саватева - зам.-кмет по култура в община Бургас: "Много се радваме, че ще работим с екипа на БНТ. И сме сигурни, че заедно ще постигнем нещо прекрасно и за града, и за региона, и за страната. „Евровизия“ е не една седмица, още по-малко не един спектакъл. Ние искаме цялата година да я наситим с разнообразни събития и да представим Бургас като сцена на регионалната артистична общност и международната, защото тук ще дойдат много международни артисти. Сигурни сме, че ще направим една много добра, стегната организация, в която няма да липсват емоции, защото „Евровизия“ е магия. Бургас има много артистични пространства и всички те ще бъдат оживени."

Александър Александров, хотелиер - Слънчевбряг: "Май е изключително силен месец за нас. Тази година проведохме едно огромно мероприятие заедно с община Несебър. Това беше Giro d'Italia. И обратната връзка от италианска страна беше, че това е било най-доброто откриване на Giro d'Italia. Всички ще окажем подкрепа за провеждането на „Евровизия“."

Зала „Арена Бургас“ - най-новата зала в България от такъв мащаб, но как тя ще се промени за конкурса, какъв е капацитетът и възможностите ѝ?

Инж. Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство в община Бургас: "Залата, още с нейното проектиране, е замислена, че да бъде не само спортна, но и многофункционална, нейните технически параметри отговарят на условията за провеждане на големи концерти от световно ниво. Общата площ е около 50 000 квадратни метра, самата арена е 5000 квадрата. Сградата е на общо пет нива. Тя има и голям паркинг, който е с две подземни и едно надземно ниво. Общият капацитет за осигуряване на места за паркиране е около 1000 автомобила. Имаме две отделни зали, които са тренировъчни, но могат да бъдат превърнати и в многофункционални зали. Това, което се вижда, е само част от обема на залата, тъй като нейният обем е разгърнат и с още две нива надолу."

За електрическото обезпечаване на залата инж. Коралска заяви:

инж. Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство в община Бургас: "Зали от такъв мащаб трябва да бъдат осигурени с електричество. Тази зала е от категория 0. Имаме двойно захранване от две различни подстанции. Не само две различни захранвания, но и подстанциите са две различни, т.е. нямаме риск, ако едната подстанция изключи, другата да не сработи, и има и дизелов генератор. Това е тройно подсигуряване по отношение на електрозахранването."

Мирослав Жеков, Дирекция "Строителство" - Бургас: "Капацитетът на залата е от 13 до 15 хиляди човека. Има няколко вида седящи места – постоянните и подвижните. Фиксираните седящи места са приблизително 5000, телескопичните са около 2000 и допълнителни 2000, които при нужда могат да бъдат също монтирани. Общо седящите места в залата могат да набъбнат до 9000. Ще бъде запълнено и с правостоящи зрители и общият капацитет може да набъбне до 15 000 човека."

Обществени реакции

Изборът на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ предизвика широк обществен отзвук - от поздравления и пожелания за успех до въпроси по какви точно критерии морският град е бил предпочетен пред София.

„Никой не разбра защо Бургас беше предпочетен. И всъщност това е един от големите проблеми“, коментира в ефира на "Здравей, България" комуникационният експерт Георги Куртев, който подчерта, че няма нищо против морският град да бъде домакин на конкурса.

Но според него проблемът е в липсата на достатъчно информация за начина, по който е взето решението. "Фактът, че водим разговор по темата, показва, че има нещо недоизказано", изтъкна той.

По думите му важни критерии за домакинството като залата, сцената, транспортът, свързаността и културната програма са били налице и в четирите града, които първоначално са кандидатствали.

Според него липсата на подробности около процедурата създава предпоставки за политически интерпретации. Той припомни критиките към Столичната община и кмета Васил Терзиев - че столицата "не прилича на нищо", показват колко бързо темата е била превърната в политически спор.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек каза, че възможната причина Бургас да бъде предпочетен е по-добрата подготовка на кандидатурата. „Аз мисля, че това беше предимно състезание на заданията и проектите, които двамата кметове са подготвили в последните няколко месеца и са представили пред международната комисия“, подчерта той.

По думите му в Бургас подготовката е била изключително интензивна. „Там са работили като луди. Имало е по три оперативки на ден“, изтъкна той. И допълни, че за София подходът е бил различен – вместо конкретната кандидатура да бъде подготвена бързо, са били създадени множество "комитети, на които се карали за философски въпроси какво да е посланието на конкурса". „Моята теза е, че Васил Терзиев, проспа и това задание, както се случи с повечето неща в София по време на мандата му“, каза той.

Шкварек предложи двата града да публикуват проектите, с които са кандидатствали, за да може обществото само да прецени дали изборът е бил обоснован. По думите му това би било най-прекият начин да се сложи край на спекулациите.