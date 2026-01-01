Селена Гомес и стартъпът за психично здраве „Уондърмайнд“ (Wondermind), който певицата съосновава, са изправени пред съдебен иск от инвеститори, които твърдят, че са били подведени относно успеха на компанията и участието на поп звездата в развитието ѝ, съобщава Си Ен Ен.

Искът е заведен на 13 август от петима инвеститори, които през 2022 г. са вложили общо 1,2 млн. долара в компанията. Те твърдят, че са направили инвестицията с очакването Гомес да използва популярността си и огромната си аудитория в социалните мрежи, за да подпомогне развитието на платформата.

„Уондърмайнд“ стартира през 2021 г., като Гомес е посочена като съосновател, „директор по въздействието“ и ръководител на маркетинга. Платформата е създадена с идеята да предоставя на потребителите лесни начини ежедневно да се грижат за психичното си здраве.

Инвеститорите: Компанията се сриваше, без да бъдем информирани

Според съдебния иск инвеститорите не са били информирани за проблемите в компанията в продължение на години.

„Вместо това в продължение на три години, докато компанията тихомълком се сриваше около тях, нито един от нейните основатели, ръководители или директори не каза и дума на инвеститорите, чиито пари финансираха този срив“, се твърди в иска.

Освен Гомес ответници са нейната майка и съизпълнителен директор Манди Тийфи, както и бившата им бизнес партньорка Даниела Пиърсън.

Срещу тях са предявени претенции за измама с ценни книжа, измама по общото право, нарушение на договорни задължения и други нарушения. Инвеститорите настояват да възстановят вложените средства, както и да получат обезщетения и покриване на адвокатските си разноски.

Оценка от 95 млн. долара и обещани партньорства

През 2022 г. компанията е била оценена на 95 млн. долара. Според ищците по това време пред тях са били представени перспективи за корпоративни партньорства с компании като „Джей Пи Морган“, рекламни сделки, истории с известни личности и създаването на ново приложение.

„Партньорствата не съществуваха. Инициативите така и не се осъществиха. Приложението никога не беше създадено“, твърдят инвеститорите.

По думите им за проблемите в „Уондърмайнд“ те научили от разследващ материал на списание „Дъ Кът“, публикуван миналата година. В него се съобщава за вътрешни борби за власт и проблеми в отношенията между ръководителите.

Именно тази публикация е сред основните източници, върху които се основава съдебният иск. Позовавайки се на нея, инвеститорите твърдят, че Гомес не е изпълнила договорните си задължения заради „продължителните лични проблеми в отношенията с майка си“.

Според иска Гомес, Тийфи и Пиърсън заедно са притежавали почти 90% от акциите на компанията.

Пиърсън отхвърля обвиненията

В съдебните документи се посочва още, че Тийфи е заявила пред инвеститорите, че Пиърсън предполагаемо е използвала инвестиционни средства, за да плаща наема си в Ню Йорк, възлизащ на около 60 000 долара месечно.

Пиърсън, която напуска компанията през 2023 г., категорично отхвърли обвиненията. В изявление от 13 август тя заяви, че приветства възможността да представи документи и финансови отчети, които според нея ще установят фактите. Тя подчерта, че никога не е използвала средства на инвеститорите за лични разходи.

Селена Гомес, Манди Тийфи и „Уондърмайнд“ не са отговорили веднага на отправените искания за коментар.