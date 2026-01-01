Съветът за електронни медии реагира на изказване на вицепремиера Иво Христов, направено в рамките на негово интервю пред БНТ.

В него Христов, говорейки за управленската програма на правителството, казва, че олигархията, използвайки обществен ресурс, е превзела и българските медии. Той казва още: „БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио“.

СЕМ намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии, реагираха от медийния регулатор.

Иво Христов: Управленската програма включва радикални идеи – като реформа на Конституцията

В позицията му се казва, че „Българското национално радио е на първо място по обществено доверие съгласно последния доклад на института Ройтерс и е информационният лидер в радиоефира“. Освен това то се радва на „огромна аудитория в своите дигитални канали“, което според СЕМ означава, че е сред най-разпознаваемите и предпочитани източници на новини и актуална информация.

„Българското националното радио е представено на най-високо ниво в Европейският съюз за радио и телевизия, което е атестат за високия професионализъм на работещите в него. БНР се ангажира с множество значими обществени каузи и има ясно разписани редакционни стандарти, гарантиращи журналистическата независимост. Подобни са и обществените оценки за Българската национална телевизия, която също е сред водещите по обществено доверие“, гласи позицията на СЕМ.

Съветът за електронни медии припомня, че Европейският акт за свободата на медиите изрично предвижда укрепване на независимостта на обществените медии, заради значимата роля, която имат за демократичното функциониране на обществото.