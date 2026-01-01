Русия планира да премахне част от граничните зони между своя територия и окупираните райони на Украйна. Това показват вътрешни документи на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), цитирани от „Киев индипендънт“.

Според документите граничните зони в Ростовска и Воронежка област по линията с окупираните части на Луганска и Донецка област ще бъдат премахнати. Като основание руските власти посочват „приключването на присъединяването“ на т.нар. Луганска и Донецка народна република.

Подобна промяна се предвижда и между окупирания Крим и окупираните части на Херсонска област. На Кримския полуостров Русия ще запази граничен режим „в пределите на островите в Черно море, принадлежащи на Руската федерация“.

Русия незаконно анексира украинския полуостров Крим през 2014 г. През 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната инвазия в Украйна, Москва обяви и анексирането на частично окупираните Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.

Анексирането на четирите области не е признато от международната общност, а Русия не контролира изцяло нито една от тях.

Засега не е ясно дали премахването на граничните зони ще доведе и до закриване на контролно-пропускателните пунктове между Русия и териториите, които Москва обявява за част от своята държава, или става дума единствено за административна промяна.

След началото на руската окупация на украински територии през 2014 г. Москва запази граничния контрол между Русия и контролираните от нея райони.

Една от причините беше ограничаването на контрабандата на оръжия, наркотици и други незаконни товари към руска територия. Окупираните райони придобиха репутация на територии с високи нива на организирана престъпност и беззаконие.

Предстоящото премахване на граничните зони е поредна стъпка на Москва към административното интегриране на окупираните украински територии в руската система.