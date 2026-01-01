Снимка на френския президент Еманюел Макрон, яхнал джет по време на лятната си ваканция, породи критики срещу него, че той е напълно отдалечен от реалността, предаде Франс прес.

Фотографията беше публикувана заедно с още снимки и с репортажен материал в списание „Пари мач“ в момент, в който Франция е обхваната от поредната гореща вълна и от поредните летни пожари.

Критиките към отдъхващия си Макрон, развличащ се на джет, дойдоха основно от левицата.

Според Марин Тондлие, лидерка на френските еколози и кандидатка за президентските избори, французите преживяват едно апокалиптично лято, докато Макрон участва в рекламен репортаж за ваканцията си, публикуван в „Пари мач“.

Фоторепортажът е подобен на фоторепортажи за ваканциите на президента през миналите години. Макрон отдъхва в президентската резиденция Форт Брегансон, в Южна Франция. Предходните репортажи също му спечелиха доста критики от негови противници от левицата, припомня Франс прес.

Manon Aubry avait le voilier. Macron sort le jet-ski. 🍿 Le championnat de France de la com’ politique hors-sol vient peut-être de trouver sa finale. Avantage Élysée sur le papier.#Macron #ManonAubry #Communication #Politique #Marketing https://t.co/q6dWMdjmY8 — Marketing Learning (@RegisLapez71528) August 13, 2026

От антуража на Макрон казват, че фотографът, направил снимката на президента на джета, не е имал право на достъп до държавния глава, за да изготви репортажа си. Снимките са били откраднати, както и при всички подобни репортажи през последните девет години, казват от антуража на Макрон.

Ръководителят на социалистите Оливие Фор също каза, че докато Франция гори и част от французите изобщо не са могли да отидат на ваканция, Макрон се забавлява на джет в Брегансон. „Какво послание отправя той по този начин?“, пита Фор.

В други снимки към репортажа се вижда, че по време на ваканцията си Макрон се посвещава и на други водни спортове, като например хидрофойлинг.

🚨 #Francia: fotos de Macron en moto acuática desatan polémica en pleno verano de olas de calor, sequía e incendios.



🔴 Tondelier: "publirreportaje de sus vacaciones". Ouzoulias: "indecente". Faure: "Francia arde y el presidente se divierte".#teleSUR #Macron #14Ago pic.twitter.com/rRWhAmKo1A — teleSUR TV (@teleSURtv) August 14, 2026

Статията, придружаваща снимките, казва, че през ваканцията Макрон ще продължава да работи и че е обособил кабинет в лятната резиденция. В статията се допълва, че Макрон прекарва дните си в телефонни разговори. В материала се казва обаче и, че по време на ваканцията Макрон се посвещава също и на бокса, и на тичането.

Според депутатката от „Непокорна Франция“ Едуидж Диас снимките на Макрон по време на ваканцията му са неуместни, но тя припомня, че всеки има право на ваканция и че има и по-важни теми, за които да си говорят френските политици.