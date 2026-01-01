Отломки от украински дронове нанесоха щети на складове на руската компания "Уайлдберис" край Твер, няма пострадали, съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор на Тверска област Виталий Корольов в приложението "Макс", цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"В резултат на отблъскването на атаката на вражеските дронове беше повредена стена на складовите помещения на компанията "Уайлдберис" в Калинински окръг. Няма пострадали работници на предприятието. Службите за спешна помощ работят на място, за да се гарантира по-нататъшната сигурност на обекта", заяви Корольов.

Пресслужбата на "Уайлдберис" информира, че логистичният комплекс на компанията е понесъл незначителни щети, а стоките в складовете не са били засегнати.

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Министерството на отбраната на Русия заяви, че тази нощ противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 553 украински дрона над 18 руски области, както и над полуостров Крим и акваторията на Азовско и Черно море.

Министерството допълни, че руските сили са ударили също жп гара при украинския пристанищен град Измаил, която по информация на ведомството е била използвана за натоварване, съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия.

Русия нанесе също така удари по два кораба-влекача край бреговете на Николаев, които по нейни данни са ескортирали товарни кораби до украински пристанища.