Задържани са четирима мъже и три жени за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

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Тази сутрин около 06:30 часа, на телефон 112 е получен сигнал от 26-годишна от Горна Оряховица, че е била отвлечена и измъчвана. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана й е косата, отнети са й мобилен телефон и пари.

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От проведените действия по разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, съпричастни към случая. Установени са мобилният телефон и парите на потърпевшата.

Образувано е досъдебно производството за грабеж. Оперативно издирвателните действия продължават под наблюдение на прокуратурата.

По-късно днес от районната прокуратура във Велико Търново съобщиха, че се води разследване по досъдебно производство за пострадала 26-годишна жена. Разследването е за грабеж и е образувано във връзка с подаден сигнал, че днес в с. Сушица, община Стражица, от 26-годишна жена, противозаконно са отнети движими вещи – 50 евро и мобилен телефон, чрез използване на сила.

Пострадалата е разпитана, задържани са седем души и се извършват разпити на всички, съпричастни към случая. Установяват се всички обстоятелства, както и дали има извършено престъпно деяние, което е от компетентността на друга прокуратура.