Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем 35-годишен мъж, който отвлякъл 31-годишна жена, съобщиха от обвинението.

Случаят е от 14 декември, когато в град Стара Загора той е отвлякъл 31-годишна жена, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.



На 14 декември 2025 г. е бил подаден сигнал на тел. 112, че 31-годишна жена е отвлечена от апартамент в гр. Стара Загора. Проведени са били оперативно-издирвателни мероприятия, като тя е била открита в друго населено място. Установено е, че извършител на деянието е 35-годишен мъж, като двамата са се познавали.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор