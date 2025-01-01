Жена от Самоков е била отвлечена и пребита от бившия си съпруг, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 21:20 ч. на 15 ноември, когато мъжът насилствено качил пострадалата в автомобил пред очите на непълнолетната им дъщеря и потеглил в неизвестна посока.

След подадения сигнал полицейски екипи реагирали незабавно. В рамките на бързи оперативно-издирвателни действия автомобилът бил открит самокатастрофирал на пътя за Дупница.

При медицински преглед на жената са установени хематом на главата, синина около окото и множество охлузвания по ръцете, причинени от нанесени ѝ удари по време на пътуването.

Шофьорът е тестван за алкохол, като дрегерът отчел 1.97 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Срещу него са образувани бързи производства за нанесена телесна повреда и шофиране след употреба на алкохол.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.