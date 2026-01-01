Създадена е организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ следи данните от изградените системи за ранно предупреждение и прогноза за наводнения, както и прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) във връзка с предупреждението за оранжев код за значителни валежи и силен вятър в Южна България и конкретно в област Кърджали, посочиха от МОСВ. Общините Кирково и Крумовград са информирани за възможни високи води. Изпратено е предупреждение до Областна администрация Кърджали за очаквани значителни валежи и силен вятър в област Кърджали от втора степен (оранжев код) и за утре.

Към настоящия момент няма информация за разливи, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за други засегнати населени места от валежите.

Язовир Тихомир (община Кирково) прелива, като водите се вливат в река Крумовица и това допълнително повишава нивото на реката. Към момента язовирът прелива само през преливника, допълниха от министерството.

При село Шумнатица, община Кирково, нивото на водата в реката в близост до селото е преляла и районът е наводнен, там вали от вечерта на 6 януари. Придошлата река Шумнатица е заляла част от пътната инфраструктура.

В Крумовград реката, която е приток на река Крумовица, в района на пазара беше преляла, но водата вече се оттича и нивото в реката е спаднало с над половин метър. Заради интензивните валежи от последното денонощие са се образували високи води по цялото поречие на Крумовица, но към края на деня водата се е оттекла от залетите от сутринта площи.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив има 24-часови дежурства, а оперативното звено е в готовност да реагира при необходимост, се посочва още в съобщението.

Със заповед на кмета Себихан Мехмед е обявено частично бедствено положение в община Крумовград, като то се отнася за град Крумовград и над 20 населени места.

Заради усложнената ситуация в Крумовградско, утрешният ден е обявен за неучебен за учениците от общината със заповед на кмета Себихан Мехмед.

Припомняме, че заради значителни валежи на територията на община Крумовград от над 120 литра на квадратен метър на места, пред заливане бе мостът над река Крумовица в града. При преливане на реката ще бъде прекратен достъпът към болницата, спешна помощ и пожарната в Крумовград. На места реката излезе от коритото си, като заля дори гробища.

Заради валежите в общината има затрупани от земна маса много пътни участъци от общинската и от републиканската пътна мрежа, както и активирали се свлачища. Прекъснат бе мост, свързващ селата Зиморница и Гривка, което остави четири семейства без пътна връзка.

За да се запознае лично с обстановката, в Крумовград бе и областният управител на Кърджали Никола Чанев, който обяви пред медиите, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там.