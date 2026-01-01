Новата изложба Christo and Jeanne-Claude - New Works се открива днес в столичната галерия Vivacom Art Hall и ще продължи до 10 април. Тя представя 17 непоказвани произведения на дуото Христо Явашев - Кристо и Жан-Клод, като някои от картините имат много личен елемент и са свързани с по-интимни и емоционални моменти от т.нар. българска връзка на Кристо, каза Деница Гергова - артдиректор на Vivacom Art Hall.

Има произведения от най-прочутите проекти на Кристо, а по време на изложбата посетителите ще могат да гледат и филм за двамата артисти - кратко представяне за тях. Vivacom Art Hall е единственото място, от което могат да бъдат закупени тези произведения, като част от колекцията вече е откупена още преди откриването, обясни Гергова.

„Има и картина, рисунка, на Кристо и Жан-Клод, която е наша лична колекция - на мен и на съпруга ми. Когато ние я купувахме, Кристо каза, че той е първият българин, който е купил лично от неговото студио картина оригинал. Тази картина ще може да се види само днес“, каза Деница Гергова.

Тя съобщи, че от утре посетителите ще могат да разгледат изложбата, като входът е свободен.

Експозицията представя непоказвани досега произведения, които проследяват ключови моменти от творческия път на двамата автори. Посетителите ще могат да видят и специална 3D мапинг стена, на която ще бъдат прожектирани емблематични моменти от реализираните им проекти.

Всички произведения са ръчно подписани от Кристо и са представени като колекционерски творби.

Изложбата продължава мисията на галерията да представя значими международни артисти и отново поставя във фокуса творчеството на едни от най-влиятелните автори на ХХ и ХХI век. През 2021 г. софийската публика имаше възможност да види селекция от оригинални литографии, плакати и рисунки, посветени на проекта на опаковането на Триумфалната арка в Париж, както и произведения, свързани със знакови реализации като „Портите" в Ню Йорк, „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж и „Чадърите", реализиран едновременно в САЩ и Япония.

Новата експозиция надгражда този успех с произведения, които разкриват както монументалния размах, така и по-интимната страна в художествения език на двамата творци - от ранните концептуални идеи до мащабните им проекти в градска и природна среда.

„В рамките на изложбата ще се проведе и специална лекция в Dom.In.O5 Art Club, посветена на съвместното наследство на двамата творци. Събитието ще предложи задълбочен поглед към техните концепции, сложния технически процес и глобалното културно въздействие на реализираните проекти“, поясниха от екипа на галерията.

Кристо е роден на 13 юни 1935 г. в Габрово. Напуска България през 1956 г., преминава през Прага и Виена, а по-късно живее в Женева и Париж, където среща Жан-Клод Денат дьо Гийбон. Двамата стават партньори както в живота, така и в създаването на мащабни художествени проекти на открито. Жан-Клод умира през 2009 г., а Кристо - през 2020 г. в дома си в Ню Йорк, където живее повече от пет десетилетия.

През декември миналата година в Българския културен институт (БКИ) в Берлин бяха отбелязани 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага от творческия тандем. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен немскоезичният превод на списание ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“. Изданието на БТА, посветено на творческия тандем, излезе също в превод на френски и на английски език. Българската версия беше представена през юни миналата година. На 13 юни 2025 г. се навършиха 90 години от рождението и на двамата творци.