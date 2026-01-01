"Разговаряхме с турския ми колега, който прие поканата да дойде в София. Междувременно ние ще разгледаме подробно в нашето министерство къде виждаме възможности договорът с „Боташ“ да бъде оптимизиран" - това каза пред жуналисти в Париж служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Относно срещата си с него той добави, че с южната ни съседка винаги сме имали „множество инициативи в енергийната област – както в електроенергетиката, така и в газовия сектор“.

За промените отсносно "Боташ" Траков каза, че "идеята сама по себе си е добра – България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали". "Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме неговите параметри. За това се разбрахме – да продължим разговорите в София“, обясни той.

По думите му има „разбиране и готовност“ от турска страна да се обсъждат подобни промени.

„Предстои конкретика. Става дума за много специфични параметри. Турция също има своите интереси, а освен това имаме и други съвместни проекти. В момента обсъждаме например и зелени коридори през Турция и България за пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Но основната тема остава газовото сътрудничество. Работим стъпка по стъпка. Това, за което се разбрахме сега, е, че ние ще подготвим позиция, в която ще изложим конкретните параметри, по които искаме да разговаряме", каза още Трайков.