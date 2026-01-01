Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че Иран ще бъде изправен пред „смърт, огън и ярост“, ако се опита да спре преминаването на петролни танкери през Ормузкия проток.

В понеделник вечерта президентът предупреди иранските власти в социалната си платформа Truth Social, че всякакви действия за блокиране на потока от петрол ще доведат до това страната да бъде „ударена от Съединените щати ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО, отколкото е била ударена досега“.

„Освен това ще унищожим лесно уязвими цели, което ще направи практически невъзможно възстановяването на Иран“, написа той, като добави, че се надява и се моли подобен сценарий да не се случи.

По-рано същата вечер Тръмп отправи сходни заплахи и в разговор с журналисти. Това беше първото му изявление пред медиите, откакто САЩ и Израел нанесоха удари по Иран на 28 февруари. Тогава той заяви, че Вашингтон може да „ги елиминира толкова бързо, че никога няма да могат да се възстановят“.

Публикацията на Тръмп дойде часове след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран обяви, че всяка арабска или европейска държава, която експулсира посланиците на САЩ и Израел, ще има „пълно право и свобода“ да преминава през Ормузкия проток, считано от вторник.