Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) спря корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран, предаде иранската новинарска агенция Тасним. Корабите в района са получили множество съобщения от КГИР, в които се посочва, че на нито един плавателен съд не е позволено да преминава през стратегически важния проток.

По-рано официален представител на иранските сили заяви за Тасним, че в хода на предприетите от Ислямската република ответни удари са били ударени 14 американски бази в Близкия изток. Ирански ракети са нанесли сериозни щети и по Американски боен кораб за логистична поддръжка (MSTS).

Операции „Епичен гняв“ и „Лъвски рев“: Израел и САЩ атакуваха Иран

Ормузкият проток е разположен между Персийския залив на запад и Оманския залив, който е част от Арабско море и Индийския океан, на изток. На север протокът граничи с Иран, а на юг с Оман и Обединените арабски емирства. Ширината му в най-тясната си част е приблизително 39 километра (21 морски мили). Значението на Ормузкия проток е предимно икономическо и енергийно. През него преминава около една пета от световния петрол и една четвърт от световния втечнен природен газ, търгувани по море. Това го прави жизненоважен за глобалната енергийна сигурност и търговия. Всяко прекъсване на корабоплаването тук има потенциала да предизвика резки скокове в цените на петрола и значителни икономически последици в световен мащаб.

Иран многократно е заплашвал да блокира протока в отговор на международни санкции или военни действия срещу страната. Такива заплахи са предизвиквали международни опасения, тъй като това би имало катастрофални последици за световната икономика. За да се гарантира свободното и безопасно преминаване на кораби, в региона постоянно присъстват военноморски сили на редица държави, включително Петият флот на САЩ, базиран в Бахрейн. През годините протокът е бил сцена на множество инциденти, отразяващи нестабилността в региона. Те включват задържане на танкери от иранските власти, атаки срещу търговски кораби с мини или дронове, както и сблъсъци между плавателни съдове. Наблюдавани са и прекъсвания на навигационните сигнали, което принуждава корабите да разчитат на радар.