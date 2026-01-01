Празникът „Конете на българите“ ще се състои на 28 февруари на късноантичната и средновековна крепост „Туида“ край Сливен. Това съобщи доц. д-р Николай Сираков - директор на Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в града, предаде кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Инициативата се провежда за поредна година по повод Тодоровден, известен още като Конски Великден, припомни доц. Сираков. Организатори на събитието са музеят и Община Сливен.

В програмата са предвидени демонстрации по езда и традиционни кушии. В празника ще се включат няколко клуба, както и групи за исторически възстановки. Сред основните участници е школата за бойни изкуства от кон „Мадарски конник“ от град Обзор, която е съорганизатор на събитието, каза ръководителят на екипа на крепост „Туида“ Мая Иванова. По думите ѝ възстановките няма да бъдат само с коне, а ще включват и воини, които ще пресъздадат бойни сцени.

В празника традиционно ще се включи и сливенската конна база „Стоте войводи", която ще представи различни породи коне, включително понита. Част от животните ще бъдат достъпни за публиката.

Освен конните демонстрации са предвидени стрелби с лък и средновековни игри. Посетителите ще могат да се разходят из крепостта, да направят пикник и да се запознаят отблизо с дейността на възстановчиците. Те ще водят беседи и ще разказват за различните исторически периоди и народите, оставили следи в укреплението.

Иванова посочи, че през септември или октомври ще се състои и по-мащабното събитие „Помни славата“, което обхваща няколко исторически периода и представя различни аспекти от живота в селището.

През последните години организаторите залагат и на по-малки тематични прояви, които позволяват повече взаимодействие с публиката и по-близък контакт с участниците.

На 28 февруари крепостта ще приема посетители още от 10:00 часа.

Демонстрациите ще започнат в 13:00 часа, а гостите ще имат възможност да наблюдават подготовката на конете, да разговарят с възстановчиците и да се включат в част от заниманията.

