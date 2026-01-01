Върховният касационен съд (ВКС) върна на Окръжен съд – Велико Търново делото за причиняване на тежка телесна повреда на директора на Областната дирекция на МВР – Русе Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед, съобщиха от пресцентъра на съда.

От ВКС оставят без уважение искането за промяна на местната подсъдност и връщат делото на великотърновския окръжен съд. Определението е окончателно.

Преди седмица от съда във Велико Търново съобщиха, че връщат на ВКС делото за побоя над директора на Областната дирекция на МВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров и съседа му Георги Димитров.

Делото бе преместено с разпореждане ВКС, след като четирима съдии от Окръжния съд – Русе си направиха отвод. Магистратите от Велико Търново предложиха делото да се гледа в друг град по-близо до Русе с оглед големия брой свидетели.

ВКС обаче отхвърля искането и посочва, че това би довело до пререшаване на въпрос, по който касационната инстанция се е произнесла с влязло в сила определение, подлежащо на изпълнение. Подобен подход е напълно незаконосъобразен и води до погазване на правилата, по които функционира правосъдната система, допълват от върховния съд.

На 4 септември 2025 г. в Русе бе извършено нападение, при което директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Николай Кожухаров получи тежка телесна повреда, а неговият съсед Георги Димитров – лека. За деянието са обвинени четирима младежи.