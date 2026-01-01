Скандали, напрежение, физически сблъсък и дори "флирт" белязаха 51-вия парламент. В последния ден от живота на този парламент – си припомнете някои от най-куриозните случаи.

Бой в парламента, ритник от Радостин Василев - 17 декември 2025

Високо бе напрежението в парламента на 17 декември миналата година. Редовното заседание на НС беше прекъснато заради извънредна ситуация и бой между депутати.

Докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, камерите показаха размяна на реплики и последвал физически сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС-Ново начало“ и Радостин Василев от „Морал, единство, чест“.

От кадрите се видя посягане от Далоолу, ритник от Василев и опит за удар с юмрук към депутата от „ДПС-Ново начало”.

Явор Божанков опита да „председателства“ Народното събрание - 22 януари 2026

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков си направи шега в пленарната зала на Народното събрание, докато тече една от почивките.

Божанков, който е народен избраник и не е заместник-председател на парламента, седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се призовават депутатите да се върнат на своите работни банки. В крайна сметка се намеси квестор, който успя да убеди Божанков да стане от председателското място.

„Възраждане“ защитиха лева с транспарант с правописна грешка - 3 декември 2025

Правописна грешка на транспарант, който от партия „Възраждане“ издигнаха в парламента, привлече вниманието на редица потребители в социалните мрежи, сред които и депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

По-късно от партията обясниха, че случилото се е било част от артистична провокация и не е случайно. В официалното си изявление те посочиха:

„Нестандартна провокация накара всички отново да заговорят за референдума за лева. Днес парламентарната група на „Възраждане“ внесе като задължителна точка в дневния ред референдума на президента за запазване на българския лев. Президентството не успя да организира кой да прочете мотивите на предложението, а парламентът отхвърли предложението на президента за провеждане на национален референдум. В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на „Движение 23“, с които „Възраждане“ подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация.

Венко Сабрутев се ядоса на Киселова и ѝ подхвърли правилника на НС - 30 януари 2025

Депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев се ядоса и подхвърли правилника на парламента към тогавашния председател на Народното събрание Наталия Киселова. Това се случи по време на заседанието на 30 януари, когато течеше изслушване на тогавашния финансов министър Теменужка Петкова.

"Искам да ви подаря един правилник на НС", каза той и подхвърли правилника към Киселова. Реакцията на Сабрутев бе провокирана от това, че по-рано тя не му даде думата от трибуната на НС. По-рано тя го призова да не злоупотребява с правилника.

"Четете, за да знаете дали един народен представител има право да иска процедура и как се иска процедура", каза той, след като подхвърли правилника. "Това, което правите излиза от всякаква норма, трябва да уточняваме какви са правата на един народен представител", каза още Сабрутев. Киселова запази търпение и помоли депутатите за тишина. "Г-н Сабрутев, при следващо ваше такова поведение ще бъдете санкциониран", каза още тя.

Високо напрежение в парламента - почти се стигна до бой на 29 май 2025

До напрежение, скандал и размяна на остри реплики и обиди се стигна на 29 май миналата година. В спор влязоха депутатите от "Възраждане" и ПП-ДБ. А "ябълката на раздора" се оказа темата за изучаването на руския език в България. Заради пререкания и нарушаване на реда председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка за потушаване на напрежението, а Ивайло Папов и Костадин Костадинов от „Възраждане“ и Манол Пейков от ПП-ДБ получиха наказание „забележка“ за използвани от тях оскърбителни думи от трибуната.

След забележката лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви от парламентарната трибуна, че няма да спрат да наричат "еничарите - еничари", след което и той получи "забележка".

Междувременно депутатите от "Възраждане" се качиха на парламентарната трибуна, за да опитат да се саморазправят словесно с Пейков. Дойдоха и останалите депутати от ПП-ДБ. Микрофоните бяха спрени и не стана ясно какво говорят помежду си.

Напрежение между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски - 3.12.25

Напрежение и опасно близък словесен сблъсък в парламента на 3 декември миналата година. От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които определи като обидни.

По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха... къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", посочи той.

Ивайло Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на "ДПС-Ново начало" в Народното събрание и потърсиха Пеевски за лично обяснение за казаното.

"Да излиза Пеевски и искам да ми обясни как съм се навеждал", казва Мирчев на отворил вратата депутат. Отговарят му, че го няма в момента. "Да излезе пред нас Пеевски и да обясни", призовава и Божанов.

"Звънни му по телефона и го извикай, звънни на Пеевски веднага. Нека най-смелият човек да идва! Тук съм! Давай, давай, давай! Звънни му да идва веднага", посочва още веднъж Мирчев още по-гневен към депутата, който стои на вратата. След няколко минути лидерът на "ДПС-Ново начало" се появява и двамата с Мирчев застават лице в лице. Депутатът от ДБ бута за рамото Пеевски в опит да го спре, а той си извърта рязко ръката и продължава напред.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал, хората казаха да изчезваш", пита го Мирчев. "С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтаря три пъти Пеевски и затръшва вратата пред Мирчев.

Скандал в бюджетна комисия: "Няма да се случи по този начин" - 26.11.25

На 26 ноември миналата година вместо в 14.15 часа, както се очакваше, парламентарната Комисия по бюджет и финанси започна с два часа по-рано. Това доведе до разгорещен двучасов спор между представители на ПП-ДБ, които окупираха залата, и председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев бе категоричен, че "тази комисия няма да се случи по този начин - в почивката на парламента".

"Тук се разпореждаме с парите на българските граждани", заяви Василев и продължи да повтаря многократно, че няма да позволи гласуване. Заседанието първоначално бе насрочено за 14:15 ч. Малко след 12:00 ч. заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ обаче обяви прекъсване на пленарното заседание и свика комисията извънредно в почивката. Това предизвика острата реакция на ПП-ДБ, чиито представители бяха обявили протестна акция с видеостена пред парламента за 14:00 ч.

Добрев бе категоричен, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Той дори призова да бъде извикан лекар, макар да се осъмни "дали би помогнал, тъй като проблемът е много сериозен".

Депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам, в опит да освободи заседанието от блокадата, дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев в опит да го изключи.

Пеевски посрещна посетители в „Музея на сглобката“ - 19.12.25

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посрещна посетителска група млади хора в “Музея на сглобката” в Народното събрание в кабинет 222, където се помещава кабинетът му, който той превърна в "музей" с фотографии и разпечатки от времето на „сглобката“.

В кабинета на Пеевски бяха изложени фотографии от времето на „сглобката“. На бюрото му бяха поставени законопроектите, под които стоят съвместните им подписи, променената Конституция на България, „която заедно приехме – може би и от нея се отричат“. „Защитавахме Украйна отново заедно“, посочи Пеевски, показвайки снимка с президента Володимир Зеленски, „и от това сигурно се отричат“. Лидерът на ДПС-НН показа и разпечатани есемеси, които имали помежду си.

Хартиена фигура на Делян Пеевски - 10.12.25

Часове преди протеста срещу кабинета "Желязков" депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова внесе в пленарната зала хартиена фигура на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и я постави на стол в редицата на парламентарната група.

Белобрадова и Таслаков „пофлиртуваха“ в НС - 27.02.26

На 27 февруари в пленарната зала на парламента освен важни международни теми, имаше и неочаквано закачливо взаимодействие между двама депутати.

Разигра се неочакван „момент на радост“ между Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ и Стоян Таслаков от "Възраждане". Двамата се поздравиха с кратки закачливи реплики, на фона на избухналата в смях в зала.

Всичко започна от реплика на председателя на Народното събрание. "Следващото изказване е на господин Таслаков. Заповядайте, имате думата, жалко, че госпожа Белобрадова я няма в залата. Тя винаги пита за вас", каза Рая Назарян.

"Това споразумение е една скрита Истанбулска конвенция. Ще учим на демокрация и права на човека хората в Африка, Самоа и Тихоокеанския басейн. Знаете ли кой е от Самоа? Дуейн Джонсън - Скалата, един здрав, як мъжага. Сега ЕС ще учи неговите братя как да си сменят пола. И не се шегувам. За каква демокрация става въпрос?", попита Таслаков.

В този момент в пленарната зала влезе депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова и Таслаков се обърна към нея с думите: „Госпожо Белобрадова, радвам се, че влязохте в залата, за да ме видите. Няма какво повече да добавя“.

От своя страна тя взе думата от трибуната:„Аз като разбрах, че времето на господин Таслаков е изтекло, си казах: Ще му дам на господин Таслаков още 3 минути, толкова време го чакам да излезе на трибуна, толкова време го моля. Всеки път питам: Къде е господин Таслаков. Къде е? Няма го и го няма... Най-накрая днес господин Таслаков намери време да се появи на трибуната. Давам ви още 3 минути да кажете още неща, защото не мога да ви се нарадвам, че сте тук“. В дуплика Стоян Таслаков беше категоричен: „Госпожо Белобрадова, радвам се да ви видя така превъзбудена! За съжаление съм женен, обвързан съм сериозно! За ваше съжаление! Не за мое! Няма какво повече да добавя“.