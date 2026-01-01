Започва изграждането на туристическа пътека от Чепеларе до природната забележителност „10-те братя“, съобщиха от Община Чепеларе. Проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Студенец“ със средства, осигурени по Програмата за развитие на туризма на Община Чепеларе.

Вековният смърч „10-те братя“ е сред емблематичните природни забележителности в Родопите. Дървото е с височина 27 метра, обиколка на ствола пет метра и възраст над 260 години. То е обявено за природна забележителност на 2 юли 1968 г.

Маршрутът ще преминава през районите на Горовладелчески потребителни кооперации „Хаджийца“, „Гора“ и частен ревир „Бор“, които съдействат за реализацията на проекта. Пътеката ще съчетава природни забележителности, панорамни гледки към Родопите и екотуристическа инфраструктура.

Сред основните акценти по трасето е хижа „Изгрев“, предпочитано място за планински туризъм в района на Чепеларе, известно с панорамните си гледки.

От Община Чепеларе посочват, че проектът има стратегическо значение за утвърждаването на района като водеща планинска туристическа дестинация и ще подпомогне развитието на местната икономика и туристическия сектор.

През 2024 г. беше реализирана туристическата пътека „Пещерната лаборатория, Старата граница, пещера Топчето, пилон Рожен, изворите на река Чепеларска“ по идея на директора на Музей на Родопския карст Марин Господинов.

Маршрутът е финансиран по Програмата за развитие на туризма на Община Чепеларе. Основната цел на проекта е насърчаване развитието на летния туризъм на територията на общината и курортен комплекс Пампорово.