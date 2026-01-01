Мащабна спецоперация в София, Стара Загора, Перник и Айтос доведе до разбиването на организирана престъпна група за незаконен трафик на мигранти, действала в България от август 2025 г. Това стана ясно на съвместен брифинг на прокуратурата, ГД „Гранична полиция“, ГДБОП и ДАНС.

В брифинга участваха Десислава Петрова - заместник градски прокурор на СГП, главен комисар Антон Златанов - директор на ГДГП, старши комисар Дарин Костов - заместник директорът на ГДБОП и Александър Еленков - директор на дирекция „Миграционни процеси“ – ДАНС.

Заместник градският прокурор Десислава Петрова съобщи, че акцията е реализирана на 16 юни след продължително разследване, започнало през ноември 2025 г. по данни, предоставени от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Мащабен удар по канал за мигранти, има задържани при спецоперация

До момента обвинения са повдигнати на осем души, сред които и предполагаемият ръководител на престъпната схема. Четирима от обвиняемите са сирийски граждани с предоставен хуманитарен статут в България, включително соченият за лидер на групата. Останалите са български граждани.

ГДБОП

ГДБОП

От прокуратурата обявиха, че ще поискат от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за всички обвиняеми.

ГДБОП

ГДБОП

По думите на директора на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов става въпрос за една от най-големите групи за трафик на мигранти, разкрити през последните години. В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на десетки адреси в страната. Първоначално са задържани 23 души, като част от тях впоследствие са привлечени като свидетели по делото.

Разбиха канал за трафик на мигранти в няколко града у нас, повдигнаха обвинения на девет души

При обиските на един от адресите разследващите са открили 104 златни кюлчета с различно тегло. По предварителни оценки стойността на намереното злато възлиза на сума от над сто хиляди евро.

ГДБОП

ГДБОП

Според събраните до момента данни престъпната структура е функционирала по ясно разпределена схема. Отделни участници са отговаряли за връзките с каналджийски мрежи в съседни държави, други са осигурявали шофьори, автомобили и логистика за придвижването на мигрантите.

ГДБОП

ГДБОП

Разследващите посочват, че групата е действала по различен модел от този на повечето подобни канали. Вместо мигрантите да бъдат транспортирани незабавно към крайната си дестинация, те са били настанявани за няколко дни на различни адреси в страната. Едва след това е организирано последващото им прехвърляне. За преминаването през канала са били събирани суми между 5000 и 10 000 евро на човек.

Акция на „Гранична полиция“ в София: Неутрализираха група за трафик на незаконни мигранти

От ГДБОП допълниха, че част от участниците в групата са били познати на службите и в миналото. Заместник-директорът на дирекцията старши комисар Дарин Костов заяви, че организацията е използвала и принудителни методи спрямо мигранти. По негови данни в предходни периоди чужденци са били държани против волята им в райони около София, докато от техните близки са били изисквани допълнителни плащания.

ГДБОП

Установено е също, че някои от членовете на групата вече са били осъждани за сходна престъпна дейност и са изтърпявали ефективни присъди, но впоследствие отново са се включили в незаконни схеми.

По време на брифинга Антон Златанов представи и актуални данни за миграционния натиск към България. По информация на „Гранична полиция“ от началото на годината са задържани 944 нелегални мигранти, докато през същия период на 2023 г. техният брой е бил близо 3700 души.

ГДБОП

Значителен спад се отчита и при опитите за незаконно преминаване на границата. За първите шест месеца на годината на територията на страната не са били допуснати около 3600 души, докато през същия период на 2023 г. този показател е достигал приблизително 56 000 души.

ГДБОП

Директорът на дирекция „Миграционни процеси“ в ДАНС Александър Еленков подчерта, че резултатите са следствие от добрата координация между службите и прокуратурата. По думите му през последните години институциите работят в тясно сътрудничество, което води както до ограничаване на мигрантския натиск, така и до разкриването и неутрализирането на организирани престъпни мрежи, занимаващи се с трафик на хора.