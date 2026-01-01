Президентът Илияна Йотова посети космическия център на българската компания „ЕндуроСат“. Основателят и изпълнителен директор на „ЕндуроСат“ Райчо Райчев запозна Йотова с развойната и производствената дейност на най-големия космически център в Източна Европа. Компанията има и чуждестранни офиси, но основният развоен център, пълното производство и финалните квалификации за полет се извършват в София, където е изградена цялата екосистема на основни доставки и производства.

Президентство на Република България

„ЕндуроСат“ работи върху производство на клас сателити от 150 кг до 5 тона и планира навлизане в сектора на отбраната. Сред бъдещите проекти на компанията е превръщането на бившето летище „Доброславци“ в мащабен космически и технологичен кампус. „ЕндуроСат“ системно инвестира и в изграждането на кадри чрез специализирани университетски програми за космически инженери.

Президентство на Република България

Заедно с ръководството и екипа на космическата компания държавният глава наблюдава изстрелването от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния на 10 сателита, разработени и произведени от българската компания. „ЕндуроСат“ работи с водещи организации в световната космическа индустрия и има над 100 успешни мисии в орбита. Днешната мисия беше осъществена с ракети-носители на „Спейс Екс“ (Space X).

Гост заедно с президента Йотова в „ЕндуроСат“ беше и заместник министър-председателят Атанас Пеканов.