"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 29 юли - сряда във връзка с прекъсване на сградно водопроводно отклонение до бл. 297, жк. „Света Троица“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в: бл. 298 А и бл. 297 - висока зона.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред бл. 298 А.

Хартиената фактура на „Софийска вода“ отива в миналото

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Детска радост“, с. Кътина се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Детска радост“ от ул. „Св. Климент Охридски“ до ул. „Акация“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Акация“ и ул. „Детска радост“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.