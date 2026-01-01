"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 29 юли - сряда във връзка с прекъсване на сградно водопроводно отклонение до бл. 297, жк. „Света Троица“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в: бл. 298 А и бл. 297 - висока зона.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска пред бл. 298 А.
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Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Детска радост“, с. Кътина се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Детска радост“ от ул. „Св. Климент Охридски“ до ул. „Акация“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Акация“ и ул. „Детска радост“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.