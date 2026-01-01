Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като перспективите за споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток отслабнаха. Иран обяви, че преминава към по-настъпателна военна позиция, а САЩ изключиха удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня, което засили опасенията за енергийните доставки, предаде Ройтерс.

Фючърсите на петрола сорт Брент поскъпват със 74 цента, или 0,67 на сто, до 91,54 долара за барел към 08:20 часа българско време. Вчера котировките достигнаха най-високото си равнище от 30 юли.

Американският лек суров петрол поскъпва със 78 цента до 85,28 долара за барел. По-рано в сесията цената му се повиши с над 1 на сто до 85,37 долара за барел, най-високото равнище от 31 юли.

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Иран ще премине към „изцяло настъпателна“ военна позиция, тъй като усилията за трайно прекратяване на войната са в застой, заяви високопоставен ирански представител пред Ройтерс. Междувременно Вашингтон изключи удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня.

Напредъкът в мирните преговори и възстановяването на движението на петролни танкери през стратегическия Ормузки проток също са в застой. Това засилва риска от продължаване на конфликта, започнал с атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

„Цената на петрола скочи в началото на седмицата, тъй като отношенията между САЩ и Иран изглеждат все по-нестабилни“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в Кей Си Ем (KCM).

„Все още не се очертава споразумение за отваряне на Ормузкия проток, а броят на корабите остава минимален“, допълни той.

Във вторник снаряд е поразил кораб, преминаващ през Ормузкия проток, при поредната от серията атаки, които са ограничили трафика до единични плавателни съдове, въпреки известно увеличение спрямо почивните дни, показват данни за проследяване на корабоплаването.

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Напрежението се запазва и в Червено море. Йеменските хуси съобщиха, че са изстреляли ракети срещу кораби, които определиха като саудитски военен кораб и четири придружаващи го плавателни съда.

Продължителността на кризата около Ормузкия проток вече започва да влияе и върху по-дългосрочните очаквания за петролния пазар.

„Липсата на каквато и да е сделка ще окаже влияние върху очакванията за цените на петрола в по-далечна перспектива през четвъртото тримесечие и дори през 2027 г.“, заяви Сувро Саркар, ръководител на отдела за енергийни проучвания в „Ди Би Ес Банк“ (DBS Bank).

Макар несигурността около евентуално споразумение да продължава, Саркар очаква цените на петрола да се движат между 80 и 100 долара за барел в краткосрочен план.

Иран води отделни преговори с Оман за споразумение относно управлението на корабоплаването през Ормузкия проток и твърди, че двете страни са близо до договореност. Американският президент Доналд Тръмп обаче реагира на преговорите със заплаха за военни действия срещу Оман, който е дългогодишен партньор на САЩ в областта на сигурността.

Допълнителна подкрепа за цените оказаха очакванията за намаляване на петролните запаси в САЩ. Предварително проучване на Ройтерс показа, че анализаторите очакват запасите от суров петрол да са се понижили през миналата седмица. Очаква се спад и при запасите от петролни продукти.