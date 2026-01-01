Асен Ненчев е назначен от днес за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) със заповед на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, съобщиха от министерството.

Ненчев поема поста от Ангел Иванов, който досега временно изпълняваше длъжността.

Новият изпълнителен директор е магистър по мениджмънт от „Импириъл Колидж Лондон“ (Imperial College London) и бакалавър по икономика и бизнес от „Юнивърсити Колидж Лондон“ (University College London). Дипломната му работа е на тема „Преките чуждестранни инвестиции и тяхното отражение върху икономическия растеж“.

Ненчев има над 20 години професионален опит в Лондон и България. Заемал е ръководни позиции и е участвал в управителни и надзорни органи в публичния и частния сектор, като е работил в областта на корпоративните финанси, енергетиката, бизнес трансформацията и стратегическото развитие.

Кариерата му включва работа в международни финансови компании в Лондон, сред които „Мерил Линч“ (Merrill Lynch) и „Сосиете Женерал“ (Société Générale). Бил е изпълнителен директор на „София Тех Парк“ (Sofia Tech Park), където е отговарял за управлението и развитието на организацията и стратегическите ѝ направления.

Според министерството Ненчев има опит в управлението и развитието на стратегически инвестиционни проекти, финансите и инвестициите.

„Тук съм, за да представяме България по възможно най-добрия начин пред света и да привличаме повече инвестиции. Това е основен приоритет на правителството и моя лична цел. Надявам се с общи усилия да надградим постигнатото до момента и да продължим да развиваме България като привлекателна дестинация за инвестиции“, каза Ненчев при встъпването си в длъжност.

БАИ е изпълнителна агенция към Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, създадена с цел привличане на инвестиции в България. Агенцията съдейства на потенциални и съществуващи инвеститори при проучването на бизнес средата и реализирането на проекти, водещи до създаване на работни места, износ и трансфер на ноу-хау в икономиката, се отбелязва на интернет страницата на агенцията.