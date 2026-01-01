Ало измамници атакуват жители на Кърджали, съобщиха от полицията.

Четирима кърджалийци са подали сигнали за опити за телефонни измами през последните два дни.

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В нито един от случаите няма предадени пари. На стационарните телефони на гражданите позвънили мъже, които се представили за ръководители в полицията. Мнимите полицейски началници действали по един от познатите вече сценарии.

На хората било съобщено, че техни близки са участници в пътнотранспортно произшествие, предстои да бъдат задържани и за да не се случи това, трябва да бъдат предадени пари.

Нито един от гражданите не е реагирал на исканията на измамниците. Установено е, че обажданията са били от румънски номера.

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ОД на МВР отново напомня на гражданите, че полицията не иска пари от гражданите по никакъв повод. Всяко телефонно обаждане, свързано с претенции за предаване на пари, обикновено е измама.

Разумното действие в такива случаи да се прекрати незабавно разговорът и да бъде подаден сигнал на органите на реда.