Наказателният съд в Истанбул взе решение за закриване на новинарския сайт „Т24“ и неговите профили в социалните мрежи, посочвайки, че информационният портал е публикувал в рамките на една година 118 материала, които определя като „ЛБТИ пропаганда“. За решението съобщиха от екипа на новинарския сайт чрез публикация в него, предава Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали.

„В рамките на разследването „Семейството ми е в сигурност“ на Истанбулската главна прокуратура, Наказателният съд в Истанбул взе решение за закриване на информационния портал „Т24“ и профилите му в социалните мрежи, тъй като през последната година той е създал 118 материала, които притежават характеристиките на ЛГБТИ пропаганда. Решението е изпратено за изпълнение на Дирекцията по киберсигурност“, пише в съобщението.

През септември турските власти задържаха близо 50 души след поредица от обиски в офиси на ЛГБТК+ организации в рамките на разследване за проституция и непристойно поведение. Акцията беше част от кампания на правителството, която според властите има за цел да защити семейните ценности. Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек съобщи, че са били предприети съдебни действия срещу 162 лица, 9 асоциации и 13 фирми в рамките на операция „Моето семейство е в безопасност“. Акции са проведени в 15 окръга в страната.

Във връзка с днешното решение от "Т24" отбелязаха, че от известно време през профили в социалната мрежа „Екс“ се е осъществявала негативна кампания срещу нея чрез разпространение на един и същи текст и видео, които гласят: „В спора за свобода на словото този път са средства, за които се твърди, че са преведени на „T24“. Обществеността поставя под въпрос източниците на тези средства, техните цели и връзката им с редакционната политика на изданието. Ясни са истинските цели на„T24“, които специално чрез свето ЛГБТ съдържание, което излиза на преден план, взимат на прицел нашите семейни устои“.

Главният редактор на „Т24“ и представител в Анкара Гьокчер Тахинджиоглу възрази срещу решението и с публикация в своя профил в мрежата „Екс“.

„Такова строго решение е взето само в резултат на щателно организирана кампания за очерняне на организация, където работят десетки медийни експерти и журналисти. Каквото и да кажем, е малко“, написа главният редактор на изданието.

От медията отбелязват, че все още не са получили официално съдебното решение, а то е било разпространено само в група за комуникация с журналисти на Министерството на правосъдието на Турия.

Изданието е създадено през 2029 г. от журналисти, които са финансово и идеологически независими, отбелязват от „Т24“. От медията подчертава, че в продължение на 17 години не са получавали финансиране от лица, организации, фондове или други подобни организации. Сайтът „Т24“ е преминал през пет ревизии, като нито една от тях не е установила финансиране от подобни източници.

„Заедно с нашите журналисти и автори само през първите шест месеца на тази година спечелихме девет журналистически награди и счупихме рекорд в тази област“, пишат в своя сайт от екипа на „Т24“.

От медията подчертават, че не поставят нито едно убеждение или вяра пред журналистиката.