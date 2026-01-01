Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов. Това научи NOVA от свои неофициални източници.

Покушение в Пловдив: застреляха известния бизнесмен Илиян Филипов

Мъжът с инициали С. М. е арестуван в София. Според източници на NOVA има данни, че именно той е физическият извършител на убийството. По информация на „24 часа” мъжът има досие в МВР, а негова снимка по-рано била извадена от видеокамери в района на убийството.

Припомняме, че бизнесменът беше убит около 1 часа след полунощ пред сграда, кояот той самият бил построил. По непотвърдени данни Филипов е бил прострелян с един куршум в главата. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до "Пещерско шосе" и един от изходите на града. Все още не е ясно дали е имало свидетели.

Районът около местопрестъплението беше отцепен часове наред. Движението по няколко улици беше ограничено заради действията на разследващите. Извършваха се претърсвания и проверки на автомобили в района.