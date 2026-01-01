Комисията за защита на потребителите (КЗП) предприема колективен иск срещу десетки частни детски градини и училища заради неравноправни клаузи в договорите им. Решението засяга хиляди родители, които са били принуждавани да плащат неустойки, губили са депозити и са били изправяни пред едностранно повишение на таксите.

Проверките на комисията, инициирани след множество жалби от граждани, са установили общо 63 неравноправни клаузи в договорите на 25 проверени дружества. Информацията за проверяваните учебни заведения е предоставена от Министерството на образованието и науката, съобщават от КЗП, цитирани от БГНЕС.

Институцията е анализирала общо 1120 клаузи в договорите и общите условия на образователните институции.

Проверяват неправомерното повишение на цените в ученическите столове

Какви са най-честите нарушения в договорите?

Сред най-проблемните практики е отказът на учебните заведения да възстановяват депозити и неизползвани месечни такси, ако родителите прекратят договора без едномесечно писмено предизвестие. По този начин потребителите губят средства, дори ако детето им не е ползвало услугата. Друга масова клауза позволява на частните училища и градини едностранно да повишават таксите по време на учебната година, като се позовават на инфлация или увеличени разходи. Това създава несигурност в семейното планиране и нарушава баланса в договорните отношения.

Анализът на КЗП показва и случаи, в които договорите се подновяват автоматично за още една година без изричното съгласие на родителя. Установена е и възможност заведението да прекрати договора без предизвестие, но с неустойка за потребителя. Установени са и парадоксални условия, при които учебното заведение счита за невалидни изявления от родители по имейл, но в същото време си запазва правото да ги информира валидно по същия електронен път. Това поставя родителите в неравностойно положение при комуникация. Към момента 8 от проверените дружества все още не са отстранили неравноправните клаузи от договорите си, въпреки препоръките на комисията. Ако предписанията не бъдат изпълнени, КЗП ще заведе съдебни искове, за да защити колективния интерес на потребителите в цялата страна.