Бившият годеник на актрисата Хейдън Панетиър – Владимир Кличко, е подал спешна петиция до съд в Калифорния с искане да му бъде позволено временно да представлява 11-годишната им дъщеря Кая, за да защити наследството ѝ след смъртта на майка ѝ.

Кличко, бивш световен шампион по бокс от Украйна, е имал основно попечителство над дъщеря им през по-голямата част от живота ѝ, а Кая е живяла с него в Украйна. Тя е единствената наследница на Панетиър.

В молбата, подадена до Върховния съд на окръг Лос Анджелис, се посочва, че част от имуществото на Панетиър е било иззето във връзка с федерално разследване на смъртта ѝ. Документът също така описва достъп на неупълномощени лица до жилището ѝ в Лос Анджелис и липсващи ценности.

В петицията се посочва, че е „спешно и наложително“ Кличко да получи законов статут на временен представител на имуществото на дъщеря си.

„Без незабавно назначаване за тези цели съществува голяма вероятност имуществото, принадлежащо към наследството на Хейдън, да бъде загубено, повредено или разпиляно, преди надлежно назначен личен представител да може да се намеси и да го защити“, се казва в документа.

Адвокатите на Кличко са подали петицията в четвъртък, но тя стана публично достояние едва в понеделник, когато информацията беше съобщена от TMZ. В документа се подчертава, че единствената цел на Кличко е да защити бъдещите активи на дъщеря си, докато бъде назначен постоянен представител на наследството.

Панетиър, позната с ролите си в телевизионните сериали „Герои“ и „Нашвил“, почина на 16 август на 36-годишна възраст. Според доклад на съдебния лекар, получен от Асошиейтед прес, смъртта ѝ е настъпила вследствие на случайно предозиране с няколко вещества, включително фентанил. Актрисата е била на рехабилитация само няколко седмици преди смъртта си. Тя е била открита в безсъзнание в апартамент в Грийнвил, Южна Каролина.

В петицията се твърди още, че федерални агенти са иззели имущество на Панетиър като част от разследването и че в момента няма упълномощено лице, което да се занимава с тези активи и да гарантира тяхното връщане.

Според документа преди смъртта си Панетиър и Кличко са наели охрана, която да пази дома ѝ, след като неупълномощено лице е получило достъп до жилището. В петицията се посочва, че същото лице се очаква да продължи да прави опити да „присвои“ имущество, принадлежащо към наследството на актрисата.

Изслушването по въпроса е насрочено за 8 октомври.

В мемоарите си, публикувани по-рано тази година, Панетиър разказва за зависимостта си от алкохола и за следродилната депресия, която е преживяла след раждането на дъщеря си през 2014 г. Кая започва да живее постоянно с Кличко, когато е на 2 години. Бащата на Панетиър е казал на разследващите, че преди смъртта си тя е планирала да посети дъщеря си в Украйна само дни по-късно.

50-годишният Кличко е олимпийски златен медалист и е притежавал няколко световни титли в тежка категория между 2000 и 2015 г. Той и Панетиър започват да се срещат през 2009 г., а през 2013 г. се сгодяват.

По-големият му брат Виталий, също бивш световен шампион по бокс, е кмет на Киев. Двамата братя, синове на съветски генерал-майор, са ангажирани с подкрепата и защитата на Украйна по време на войната с Русия.