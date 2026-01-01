Първата жена, избрана начело на мароканското правителство – Фатима Езахра ел Мансури, която вече беше първата жена кмет на Маракеш, заяви, че желае да "върне надеждата" на младото поколение. Това е огромно предизвикателство в страна, където очакванията към икономиката и социалната политика са големи.

Произхождаща от семейство на видни общественици от Маракеш, 50-годишната брюнетка, често забелязвана да носи очила с тъмна рамка, беше избрана също за депутат по време на парламентарните избори, които се произведоха миналата сряда.

Без да разполага с абсолютно мнозинство в парламента, Ел Мансури ще трябва да преговаря с другите партии, за да състави коалиция. Опитът ѝ начело на нейната Партия за автентичност и модерност (ПАМ) би могъл да се окаже предимство в търсенето на компромис.

Освен с политическите преговори, тя ще трябва да се заеме и с редица проблеми, като например нарастващата безработица, повишаването на разходите за живот и социалните неравенства, които засягат най-вече младежта.

"Младежите преживяват криза и ние трябва да им предложим нужните отговори. Искаме да им върнем надеждата, но не само с риторика, а и с конкретни решения", заяви Ел Мансури по време на предизборната си кампания.

Парламентарните избори в Мароко се произведоха по-малко от два месеца след миграционната криза в Сеута, която отново привлече вниманието на обществеността към недоволството на мароканската младеж.

В края на юли десетки хиляди мигранти, основно марокански граждани, нахлуха в испанския ексклав Сеута от съседния марокански град Фнидек.

Миналата година в социалните мрежи се появи организация, наречена "Джен Зи 212", която беше основана от анонимни лица. В продължение на две седмици тя организираше протести почти всеки ден, за да настоява за по-добри обществени услуги в областта на образованието и здравеопазването.

От местно към национално ниво

Фатима Езахра ел Мансури, юрист по образование, направи първата си крачка в политиката, като се присъедини към "Движението на всички демократи", основано от кралския съветник Фуад Али ел Хима. Това политическо движение по-късно положи основите на Партията за автентичност и модерност (ПАМ).

Като кандидат на ПАМ Ел Мансури беше избрана за кмет на Маракеш през 2009 г. на едва 33-годишна възраст – първата жена на този пост в историята на туристическия град.

Две години по-късно тя спечели място в парламента и изкачи йерархията на ПАМ, където понастоящем е национален координатор.

"Започнах с политическата дейност на местно равнище, а доверието черпя от гражданите на Маракеш, които ми го гласуваха", сподели наскоро Ел Мансури в подкаст.

Политическата ѝ кариера претърпява обрат след загубата на председателското място в общинския съвет на Маракеш, който през 2015 г. премина в ръцете на ислямистите от Партията за справедливост и развитие.

Но през 2021 г. тя отново е избрана за кмет на града с население от над един милион жители и беше назначена също така за министър на благоустройството в оттеглящото се от власт правителство на Азиз Ахануш.

По време на мандата си Фатима Езахра ел Мансури ще трябва също така да бъде съорганизатор на Световното първенство по футбол през 2030 г. и да се заеме с плана за автономия на спорната територия Западна Сахара.

Родена през 1976 г. в Маракеш, Ел Мансури е омъжена и е майка на две деца, съобщава мароканската информационна агенция МАП. (БТА)