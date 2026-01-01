Държавата ще осигури 126,6 млн. евро за увеличаване на капитала на „Холдинг Марица Изток“ през 2026 г. Средствата ще бъдат предоставени чрез бюджета на Министерството на енергетиката и са част от поетапното увеличаване на държавното участие в дружеството.

Министерският съвет издаде постановление, с което одобри промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет за осигуряване на първата парична вноска в размер на 126,6 млн. евро за увеличаване капитала на „Холдинг Марица Изток: ЕАД (ХМИ ЕАД).

С приетото от Министерския съвет решение се предвижда държавата да увеличи поетапно акционерното си участие в капитала на ХМИ ЕАД чрез парични вноски в размер на 126,6 млн. евро през 2026 г. и 25 млн. евро през 2027 г., което ще послужи за нормалното финансиране.