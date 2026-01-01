Апелативен съд в Иран е потвърдил присъдата от 74 удара с камшик, наложена на известната певица Парасту Ахмади, която е пяла без задължителния хиджаб, съобщиха нейни адвокати.

През декември 2024 г. Ахмади изпълни песни, облечена в рокля без ръкави, по време на концерт, излъчван на живо в нейния YouTube канал. Иранските закони забраняват публичните изяви на жени без спазване на установените изисквания за облекло, включително носенето на забрадка и скромно облекло.

Иранската съдебна власт започна производство срещу 29-годишната певица, след като видеото стана вирусно и събра милиони гледания. Властите заявиха, че изпълнението е било „в нарушение на правните и културните разпоредби на страната“.

През юни наказателен съд в Кум призна Ахмади и осем членове на нейната група и продуцентския екип за виновни по обвинения, включително за „нарушение на обществения ред“ чрез публикуване на „неприлични материали“.

Освен на 74 удара с камшик, те бяха осъдени и на забрана да се занимават с аудиовизуална дейност и да напускат страната в продължение на две години.

В петък жалбата на подсъдимите е била „отхвърлена“ от по-висша съдебна инстанция без провеждане на заседание, съобщиха техните адвокати.

„Според нас провеждането на концерта изобщо не е било престъпление“, каза един от адвокатите пред Би Би Си. „Съдът наложи едно от най-тежките наказания, предвидени за тези обвинения, въпреки че законът допуска и глоби, както и по-леки санкции.“

„Апелативният съд, въпреки че е имал възможност да проведе заседание, не го направи и потвърди решението. Изглежда, че основната причина за това решение е била да се предотврати повторението на подобни събития“, добави адвокатът.

Новината за първоначалната присъда предизвика широка реакция сред иранците в социалните мрежи.

„Нека тези мрачни дни приключат и нека жените си възвърнат свободата да избират как да живеят и да се обличат, а артистичното изразяване отново да процъфтява в нашата скъпа родина“, написа по това време в Instagram певицата в изгнание Гугуш.

Музикантът Хосейн Ализаде заяви, че е „готов да понесе 70 удара с камшик на мястото на Парасту Ахмади“.

Правозащитни организации също осъдиха присъдата. „Амнести Интернешънъл“ предупреди, че „бичуването представлява жестоко, нечовешко и унизително наказание и нарушава абсолютната забрана за изтезания и други форми на малтретиране“.

През януари 2024 г. кюрдско-иранската активистка Роя Хешмати беше бичувана 74 пъти, след като беше осъдена за „нарушаване на обществения морал“ заради снимка в социалните мрежи, на която е без хиджаб.

По думите ѝ жена полицай насила ѝ поставила шал на главата в прокуратура в Техеран, преди мъж полицай да я удари с камшик по раменете, гърба, бедрата и краката. Информацията е цитирана от кюрдската правозащитна организация „Хенгау“.

Според иранското законодателство, което се основава на тълкуване на шериата, жените и момичетата след пубертета трябва да покриват косата си с хиджаб и да носят дълги, широки дрехи, които прикриват фигурата.

През 2022 г. в Ислямската република избухнаха масови протести след смъртта в ареста на Махса Амини, 22-годишна кюрдска жена, задържана от полицията за морал в Техеран през септември същата година заради начина, по който е носела хиджаба.

По време на националните демонстрации срещу духовното ръководство жени изгаряха забрадките си или ги размахваха във въздуха. При последвалите репресии от страна на силите за сигурност бяха убити стотици хора.

Оттогава много жени и момичета престанаха да покриват косите си на публични места, в открито нарушение на действащите правила за облеклото. Властите реагираха с периодични вълни от арести, предупреждения, затваряне на предприятия и други мерки.

По-рано този месец, коментирайки прилагането на изискванията за хиджаб, консервативният политик и член на Съвета за целесъобразност Голамали Хадад-Адел, който е и тъст на върховния лидер Моджтаба Хаменей, заяви, че войната на Иран със САЩ и Израел означава, че властите „не могат да се ангажират на този фронт толкова, колкото би трябвало засега“.

Войната започна в края на февруари, само седмици след като иранските сили за сигурност насилствено потушиха поредната вълна от масови протести, предизвикани от икономическата криза в страната, при които според различни оценки са загинали хиляди хора.