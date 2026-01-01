Българската ритейл асоциация (БРА) настоява правителството да оттегли проекта на методика за определяне на справедливата стойност на стоките. От организацията предупреждават, че ако бъде приета, методиката може да нанесе щети както на бизнеса, така и на потребителите.

Според БРА предложените правила представляват прекомерна държавна намеса в свободното ценообразуване, тъй като поставят цените под влияние на административно определени формули вместо на пазарните механизми.

От асоциацията смятат, че механизмът ще ограничи възможността на търговците да провеждат гъвкава ценова политика и да предлагат отстъпки.

Риск за промоциите

Според БРА при временно намаляване на цената на дадена стока с промоционална цел последващото ѝ връщане към обичайното ниво може да бъде разглеждано от контролните органи като „необосновано увеличение“.

От организацията предупреждават, че това може да затрудни традиционните промоционални кампании и намаления, което според тях би се отразило и на потребителите.

Друг риск, посочен от асоциацията, е възможността ограничаването на цените под реалните пазарни нива да намали интереса на компаниите да внасят или продават определени категории стоки.

Според БРА това може да доведе до изтегляне на определени продукти от търговската мрежа и недостиг на ключови стокови групи.

Какво предвижда методиката

В началото на август беше публикуван проект на методика на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Тя предвижда цените на определени основни потребителски стоки, които се отклоняват с повече от 10% от т.нар. справедлива стойност, да подлежат на наблюдение.

Разработването на методиката е свързано с приетите през юни промени в Закона за защита на потребителите.

БРА настоява проектът да бъде оттеглен и предупреждава за потенциалните последици от въвеждането на механизма върху свободното ценообразуване, търговските промоции и наличността на стоките.