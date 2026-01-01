Броят на семействата, които получават социални помощи, е нараснал значително през последните години. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова по време на дискусия за създаването на Кодекс за социална подкрепа.

През 2020 г. със социални помощи са били подпомогнати около 340 хил. семейства, докато в края на 2025 г. броят им достига 427 хил. Финансовият ресурс за социалното подпомагане е нараснал с 87%.

Увеличение се отчита и при подкрепата за хората с увреждания. През 2020 г. са били подкрепени 665 хил. души, а през 2025 г. броят им достига 733 хил. Финансирането за тази подкрепа е нараснало от 472 млн. лева на 879 млн. лева, което представлява ръст от 86%.

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Значително е увеличението и при личните асистенти. През 2020 г. те са били 26 хил., в края на 2025 г. броят им достига 76 хил., а през 2026 г. вече надхвърля 88 хил. души.

Заедно с увеличаването на броя на личните асистенти нараства и финансирането – от 202 млн. лева през 2020 г. до 1,2 млрд. лева в края на 2025 г.

По Закона за семейните помощи за деца през 2020 г. са предоставени 550 млн. лева, като са били обхванати 688 хил. деца и семейства. В края на 2025 г. ресурсът достига 660 млн. лева, а подкрепените деца и семейства са над 771 хил.

Така средствата за семейни помощи за деца са се увеличили с 30% за този период.

Данните бяха представени в рамките на обществения дебат за необходимостта от създаване на Кодекс за социална подкрепа и обединяване на разпокъсаната нормативна уредба в сферата на социалната политика.

Социалният министър заяви, че сред основните цели на един бъдещ Кодекс за социална подкрепа трябва да бъдат ясният и лесен достъп до помощите и по-добрата координация между институциите. Идеята е човек, който има право на подкрепа, да може лесно да разбере какво му се полага и как да го получи, без да бъде превръщан в „куриер“ между различните институции.

Сред другите цели са яснота, достъпност и предвидимост на публичния ресурс. Според участниците в дискусията системата трябва да отчита цялостната ситуация на човека или семейството. Един човек може едновременно да бъде родител, да има ниски доходи и да е човек с увреждане, затова различните форми на публична подкрепа не трябва да бъдат организирани по начин, който разделя тези обстоятелства и губи цялостната картина.