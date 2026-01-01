Съвместна летателна тренировка „Eвропейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2026-3” (ETAP-C 26-3) започна днес с откриваща церемония и ще продължи до 8 октомври.

В нея участват сили и средства от ВВС на Република България, Кралство Дания, Италианската република и Република Литва, Европейския център за тактически въздушен транспорт, Сарагоса (European Tactical Airlift Centre – ETAC), и Европейското въздушно транспортно командване, Айндховен (European Air Transport Command – EATC).

Основната цел на ETAP-C 26-3 е стандартизирането на процедурите за тактически въздушен транспорт, усъвършенстване на подготовката на летателния състав при работа в сложна среда и повишаване на оперативната съвместимост. По време на съвместната летателна тренировка ще се отработват задачи по превоз на войски и товари, стоварване на тактически въздушен десант и десантиране на товари по парашутен способ, тактически заходи за кацане, излитане и кацане от неподготвени и къси писти. Мисиите включват мероприятия за преодоляването на противовъздушна отбрана, включваща наземни средства и изтребители. Съгласно сценария на тренировката, самолети от изтребителната авиация ще изпълнят и тактически прехвати и типови атаки по нисколетящи малоскоростни цели, включващи откриване, съпровождане и условно унищожаване.

Министерство на отбраната

Основните райони за тактическа подготовка и изпълнение на задачи по време на тренировката ще бъдат летище Пловдив, летище Чешнегирово, летище Долна Митрополия, летище Безмер.

„От собствен опит знам колко предизвикателна и натоварена е тази подготовка, но и колко ценни знания и умения дава тя. През следващите седмици ще се изправите пред сложни задачи и комплексни тактически сценарии, които ще изискват не само отлични летателни умения, но и правилна преценка, дисциплина и екипна работа. Може да носим различни униформи и да летим на различни самолети, но тук всички имаме една обща цел: заедно да станем по-добри, по-уверени и по-способни“, подчерта на откриването в обръщението си към участниците полковник Пламен Дончев, заместник-началник-щаб по операциите на ВВС. Присъстваха още бригаден генерал Димитър Павлов – командир на 24-та авиационна база, полк. Пламен Дончев – командир на съвместната летателна тренировка, и подполковник Антонио Араез Гонзалез – директор на тренировката.

Първият курс по Програмата ETAP е организиран през 2014 г. в Испания, а от следващата година започва да се провежда и в нашата страна. Първоначално тренировката носи наименованието European Advanced Airlift Tactics Training Course (EAATTC). След окончателното оформяне на програмата и създаването на Европейския център за тактически въздушен транспорт (ETAC) през 2016 г., инициативата се преименува на ETAP-C (Charlie). Оттогава домакинството ежегодно се споделя между Испания, България, Франция и Португалия, като различните курсове се провеждат във всяка от държавите, по единна програма.