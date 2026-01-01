Трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама от Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което Красимира Донева като съдия в Районен съд – Бургас не беше допусната до участие в изборите за нови членове на Съвета от квотата на съдиите поради просрочие на подаденото предложение. Преписката е върната на СК на ВСС за произнасяне с разрешаване на въпроса по същество съобразно мотивите на решението. Това съобщиха от ВКС, като посочиха, че решението не подлежи на обжалване.

Тогава случаят беше докладван от представителя на Комисията по атестиране и конкурсите и член на ВСС Драгомир Кояджиков. Той обясни, че Донева е съобщила, че е подала документи на 4 септември за участие в процедурата в срок. Впоследствие не е видяла името си сред кандидатите, свързала се е с ВСС и е установено, че предложението ѝ не е постъпило по електронната поща на съвета. По случая е направена проверка от отдела по "Информационни технологии" (ИТ) към Съвета. Донева е представила отново документите, направено е сравнение с предходните, които е направено опит да бъдат изпратени, но не може да се даде категоричен отговор, че съответстват.

Установено е също, че е имало случаи, при които поради големия обем на документите на кандидатите платформата не ги е приела и те са получили обратно съобщение, с което са уведомени за това. Тези кандидати са се свързали с ВСС и успяват да подадат своите предложения за участие. Донева заявява, че такова съобщение не е получила, но според ИТ-отделът това е малко вероятно.

Върховните съдии са категорични, че въведените лимити относно обема на постъпващата информация, за които страните не спорят, че не са били надлежно указани на евентуалните бъдещи кандидати, не могат да им се вменят във вина. Прието е, че изпращайки писмото, кандидатът няма контрол върху последващите действия и не може да носи отговорност за факта, че платформата, чрез която се достъпва пощата, не му е изпратил съобщение за недоставено или отхвърлено писмо. Тези съображения, според съдиите, правят статуса на електронното изявление в портала неотносим към момента на неговото подаване.