Решението за използването на съюзническа разузнавателна авиация е съвместно с партньорите от НАТО. Още на 26 август изпратихме писмо с искане за разузнавателна авиация. Впоследствие на 13 октомври изпратихме второ писмо след инцидентите с корабите в нашето Черноморие. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По думите му самолетът вече патрулира, но отказа да уточни колко дълго самолетът „Посейдон“ ще остане в района.

Министърът коментира и възможностите на безпилотните летателни апарати, използвани за наблюдение на Черно море. По думите му в момента действат две системи, които изпълняват разузнавателни задачи основно над българското териториално море, като районите на наблюдение се променят според необходимостта. Едната е на Съвместното командване на специалните операции, а другата - на Сухопътните войски.

Очаква се до края на седмицата да бъде разположена и трета система, която ще разполага със значително по-големи възможности, включително оптични, инфрачервени и радиолокационни средства за разузнаване.

Министърът на отбраната: Искахме разузнавателна авиация още през август

По думите му американският военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon ще патрулира край България, колкото е необходимо.

По отношение на разследването на инцидентите с търговските кораби в Черно море Стоянов призова да не се правят предварителни заключения за откритите останки, преди компетентните органи да установят фактите. И призова разследващите органи да си свършат работата. „Нямам идея какви останки и за какво става въпрос и дали министър Пеев е говорил конкретно за останки от дронове или за останките вследствие на взрива. Разследващите органи ще кажат дали има или няма останки от дрон на „Челси 3““, коментира случая министър Стоянов.

Припомняме, че тази сутрин стана ясно, че американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед, след полет от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия, съобщава специализираният сайт ItaMilRadar в публикация от 19 октомври.

„Американският самолет над Черно море патрулира за разузнаване и засичане на всякаква активност, която може да представлява риск. Колко време ще остане там - зависи от обстановката“, каза премиерът на България Румен Радев.