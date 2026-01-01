Корабът „Челси 3“ (Chelsea-3) е на пристанището в Бургас, като в момента българските служби провеждат разследване. Това коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското с. Калояново.

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Той допълни, че вече са намерени останки, които те ще анализират. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания, отбеляза министърът. По думите му задълженията на ръководеното от него министерство са били да организират и координират операцията.  

Няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия. Това коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти в пловдивското с. Калояново. По думите му статистиката сочи дори леко увеличение.

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Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще, посочи Пеев. Той посочи, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите. Обсъжда се жп прелез, разработваме различни мерки, за да осигурим оптимални условия, допълни министърът.

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
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