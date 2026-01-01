Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е пристигнал във Варна на 18 октомври следобед, след полет от военноморската авиобаза Сигонела в Сицилия, съобщава специализираният сайт ItaMilRadar в публикация от 19 октомври.

ItaMilRadar е специализиран италиански сайт за проследяване и анализ на полети на военни самолети в Европа и Средиземноморския регион, базиран основно на публично достъпни данни за въздушното движение. Изданието публикува карти на полетите и информация за движенията на военни и разузнавателни самолети, включително в района на Черно море.

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Според изданието на следващия ден самолетът е изпълнил полет над западната част на Черно море. Публикацията описва продължителен полет на малка височина и проследяване на морската обстановка край българското крайбрежие.

ItaMilRadar посочва, че това е първият път от няколко месеца, в който изданието проследява американски P-8A, опериращ в района.

В публикацията се отбелязва, че полетът най-вероятно е бил мисия за морско патрулиране, свързана с последните руски атаки срещу товарни кораби в Черно море, а не мисия за радиоелектронно разузнаване.