Румъния обяви, че е свалила два дрона над Черно море на фона на зачестилите удари срещу кораби в този район, които се разглеждат като последица от войната в Украйна, предаде Франс прес.

“Два дрона бяха взети на прицел и свалени от пилоти на румънските Военновъздушни сили над Черно море - мигове, преди незаконно да навлязат над нашата страна”, заяви министърът на отбраната Раду Мируца във Фейсбук, без да уточни типа на дроновете.

Безпилотните летателни апарати бяха свалени два дни, след като два химически танкера бяха атакувани край румънското крайбрежие на Черно море в последната от поредица нападения, показващи рисковете за търговското корабоплаване по източния фланг на НАТО, отбелязва Ройтерс.