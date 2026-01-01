След 20 години начело на дружеството, дългогодишният управител на „ВиК“ – Монтана инж. Валери Иванов беше освободен от поста. Решението беше взето на днешното извънредно Общо събрание на акционерите, въпреки съпротивата на пет общини и протестите на служителите. На негово място като временен управител е назначен Митко Първанов от Враца. Калин Иванов и оператора Антон Борисов разказват.

Напрежение и категорично несъгласие от страна на местната власт белязаха днешното извънредно Общо събрание на „ВиК“ – Монтана. Въпреки че представителите на пет общини гласуваха „против“ рокадата, мажоритарният собственик в лицето на „Български ВиК холдинг“ наложи промяната. Така след две десетилетия управление досегашният директор инж. Валери Иванов беше освободен.

"Част от общините сме против и вие знаете нашите аргументи. Ние формираме около 70 % от приходите на ВИК - Монтана. Ние мислехме, че след като сме тези с приходите имаме глас. Когато и да съм пуснал вода, вода е имало. Мен това ме интересува, качеството на водата", заяви инж. Иво Иванов, председател на ОБС - Монтана.

До провеждането на конкурс поста на управител поема Митко Първанов. За него се знае малко. Той е от Враца, а за последно е работил в АЕЦ "Козлодуй". Бил е директор на пречиствателната станция във Враца. Бил е и зам.-директор на ВиК в Плевен. Кандидатурата му беше предложена още през август от изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ инж. Венелин Шъков. Новият временен шеф обаче не присъства лично на днешното събрание. Съдружниците смениха и контрольора на дружеството – на мястото на досегашния Николай Калистратов беше назначен Симеон Власев, общински лидер на „Прогресивна България“ в Монтана.

"Не може предтавител на Враца да дойде да управлява дружество е Монтана, което не познава нашите ширини, не познава селата ни и нашите проблеми. Опасенията са ни и относно "Среченска бара", заяви Ирена Димова от община Лом.

"За нас не е редно човек, който толкова години е работил в системата и е помагал на всички ни, да бъде сменен и на негово място да дойде човек от друга област. Не мога да приема, че в Монтана няма човек, който може да заеме този пост", каза Нина Петкова, кмет на община Георги Дамяново.

Рокадата идва след дни на протести от страна на синдикатите и работниците във водното дружество, които настояваха държавата да обясни мотивите за отстраняването на Иванов. Официалната причина за смяната така и не беше публично артикулирана от холдинга, но тя съвпада с тежки съдебни обвинения срещу досегашния директор. Само преди дни стана ясно, че прокуратурата предава инж. Валери Иванов на съд за сключване на неизгодни сделки в нарушение на Закона за обществените поръчки и за нанасяне на значителни щети на дружеството – казус, по който вече е насрочено и първо съдебно заседание.